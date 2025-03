Horoskopi javor i Susan Miller për 3 deri 9 Mars 2025

Ja horoskopi i Susan Miller për javën 3 – 9 Mars 2025, përkthyer ekskluzivisht nga noa.al

♈ Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo javë sjell mundësi të reja dhe interesante. Jupiteri dhe Dielli ju ndihmojnë të ndani idetë tuaja me një audiencë më të gjerë, duke ju sjellë vëmendjen dhe mbështetjen që keni kërkuar. Mërkuri dhe Neptuni bashkohen, duke dhënë një shkëlqim të veçantë në komunikim dhe krijimtari.

🔹 E hënë – 3 Mars Java nis me një energji të madhe. Jupiteri dhe Dielli të ndihmojnë të marrësh një vendim të rëndësishëm për karrierën ose jetën personale. Shfaqen mundësi të reja që nuk duhen neglizhuar.

🔹 E martë – 4 Mars Një ditë e mirë për komunikim dhe për të ndarë idetë me të tjerët. Mund të marrësh një lajm të rëndësishëm që ndikon në të ardhmen tënde profesionale.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Një sfidë në punë ose në jetën personale mund të të bëjë të ndihesh i testuar. Trego qetësi dhe mos e humb durimin, pasi situata do të qartësohet.

🔹 E enjte – 6 Mars Një ditë perfekte për të planifikuar të ardhmen. Nëse po mendon për një ndryshim, sot është dita për të vendosur objektiva konkrete.

🔹 E premte – 7 Mars Një natë e pasionuar për dashurinë! Një takim romantik ose një moment i bukur me partnerin do të të bëjë të ndihesh më i lidhur emocionalisht.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë për pushim dhe reflektim. Mos e lodh veten me angazhime të panevojshme, por fokusohu në mirëqenien personale.

🔹 E diel – 9 Mars Një ndjenjë qartësie dhe vendosmërie do të të ndihmojë të marrësh vendime të rëndësishme. Javën e ardhshme do të jesh gati për sfida të reja.

—

♉ Demi (20 Prill – 20 Maj)

🔹 E hënë – 3 Mars Fillimi i javës të gjen në qendër të vëmendjes. Një njohje e re ose një lajm i rëndësishëm mund të të sjellë një ndryshim pozitiv.

🔹 E martë – 4 Mars Një mundësi financiare mund të të shfaqet. Mund të jetë një ofertë pune ose një investim që duhet shqyrtuar me kujdes.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Plutoni të ndihmon të gjesh mënyra për të siguruar stabilitetin ekonomik. Mund të marrësh një vendim të mençur për financat.

🔹 E enjte – 6 Mars Një ditë për të kaluar me miqtë dhe për të ndarë ide të reja. Ndoshta një projekt i përbashkët mund të lindë nga një bisedë spontane.

🔹 E premte – 7 Mars Një ditë për të shijuar momentet e bukura me njerëzit e dashur. Nëse je beqar, mund të lindë një lidhje e re emocionuese.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë e qetë për reflektim. Mund të ndihesh i lodhur nga java, ndaj gjej kohë për t’u çlodhur.

🔹 E diel – 9 Mars Një fundjavë për të bërë plane afatgjata. Përdore këtë ditë për të organizuar prioritetet e tua.

—

♊ Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

🔹 E hënë – 3 Mars Java fillon me shumë ide të reja! Dielli dhe Jupiteri të ndihmojnë të marrësh një hap të rëndësishëm drejt një projekti personal ose profesional.

🔹 E martë – 4 Mars Një bisedë mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë të paqartë. Mos i shmang temat e rëndësishme.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Plutoni të ndihmon të zbulosh një të vërtetë të fshehur. Mund të marrësh një lajm që ndikon në të ardhmen tënde.

🔹 E enjte – 6 Mars Një ditë perfekte për të ndjekur një pasion ose për të shfaqur talentin tënd. Nëse je kreativ, është momenti për të shkëlqyer.

🔹 E premte – 7 Mars Një natë ideale për dashurinë! Nëse je në një lidhje, shfrytëzoje këtë kohë për të thelluar marrëdhënien.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë për t’u çlodhur dhe për të pushuar. Mund të kesh nevojë të largohesh nga kaosi dhe të marrësh pak kohë për veten.

🔹 E diel – 9 Mars Një ditë për të vendosur objektiva të rinj. Përdore këtë kohë për të bërë një plan konkret për të ardhmen.

—

♋ Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

🔹 E hënë – 3 Mars Java nis me një ndjenjë sigurie dhe vendosmëri. Një projekt i ri ose një mundësi profesionale mund të të hapet, ndaj bëhu gati të veprosh.

🔹 E martë – 4 Mars Një çështje familjare ose emocionale mund të kërkojë vëmendjen tënde. Tregohu i duruar dhe dëgjo me kujdes para se të reagosh.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Një bisedë e sinqertë mund të të ndihmojë të zgjidhësh një tension të kaluar. Mos u shmang nga e vërteta, pasi do të të sjellë qetësi.

🔹 E enjte – 6 Mars Një mundësi financiare ose profesionale mund të të vijë papritur. Përfito nga ky moment për të bërë hapa të mëdhenj përpara.

🔹 E premte – 7 Mars Një natë romantike është në horizont! Nëse je në një lidhje, shfrytëzoje këtë kohë për të rindezur pasionin.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë për reflektim dhe relaks. Nëse ke qenë i stresuar, është koha për të pushuar dhe për të menduar për veten.

🔹 E diel – 9 Mars Një ndjenjë qetësie dhe balanci të mbush ditën. Java e ardhshme do të jetë plot me mundësi të reja, ndaj bëhu gati.

—

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

🔹 E hënë – 3 Mars Energjia jote është në maksimum! Një bashkëpunim ose një projekt i ri mund të të sjellë sukses të madh.

🔹 E martë – 4 Mars Një surprizë e këndshme mund të të bëjë të ndihesh i vlerësuar. Nëse ke punuar fort për diçka, mund të marrësh lajme të mira.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Një çështje e vjetër mund të rikthehet për zgjidhje. Mos e injoro, por përballu me të një herë e mirë.

🔹 E enjte – 6 Mars Dita është e përsosur për të bërë plane të mëdha. Mos ki frikë të kërkosh atë që dëshiron në karrierë apo dashuri.

🔹 E premte – 7 Mars Një mbrëmje e pasionuar mund të të afrojë më shumë me dikë të veçantë. Shfrytëzoje këtë energji për të forcuar lidhjet e tua.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë për të pushuar dhe për të reflektuar mbi sukseset e tua. Merr kohë për t’u çlodhur.

🔹 E diel – 9 Mars Një ndjenjë fitoreje dhe motivimi do të dominojë ditën. Java e ardhshme do të jetë e fuqishme për ty!

—

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

🔹 E hënë – 3 Mars Një fillim jave me shumë qartësi dhe vendime të rëndësishme. Nëse ke pasur dyshime për diçka, mund të gjesh përgjigjen që kërkoje.

🔹 E martë – 4 Mars Një mundësi e re financiare mund të të vijë papritur. Bëj kujdes me vendimet e mëdha ekonomike.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Një bisedë e sinqertë mund të të ndihmojë të rregullosh një marrëdhënie të tensionuar. Mos ki frikë të thuash atë që mendon.

🔹 E enjte – 6 Mars Një ditë për të bërë plane të rëndësishme. Nëse po mendon për një ndryshim në jetën tënde, ky është momenti për të marrë vendime.

🔹 E premte – 7 Mars Një natë e bukur për dashurinë! Nëse je në një lidhje, mund të përjetosh një moment të veçantë me partnerin.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë e qetë për të pushuar dhe për të menduar për të ardhmen. Mos u ngarkoni me përgjegjësi të panevojshme.

🔹 E diel – 9 Mars Një ndjenjë ekuilibri dhe qetësie do të të ndihmojë të mbyllësh javën me pozitivitet. Java e ardhshme do të sjellë sfida të reja, por ti je gati.

—

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

🔹 E hënë – 3 Mars Java nis me një nevojë të madhe për ekuilibër. Do të jesh i prirur të rregullosh marrëdhëniet me të tjerët dhe të krijosh harmoni në jetën tënde personale dhe profesionale.

🔹 E martë – 4 Mars Një mundësi e re financiare mund të të paraqitet. Është koha për të marrë në konsideratë një bashkëpunim të ri ose për të menaxhuar më mirë buxhetin tënd.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Mund të ketë një moment tensioni në marrëdhëniet e tua personale. Nëse një keqkuptim ka mbetur pezull, kjo është dita e duhur për ta sqaruar me maturi dhe diplomaci.

🔹 E enjte – 6 Mars Energjia yjore favorizon një ndryshim të rëndësishëm në punë. Mund të marrësh një ofertë të re ose të shohësh një përmirësim të ndjeshëm në karrierën tënde.

🔹 E premte – 7 Mars Një natë romantike është në horizont! Nëse je në një lidhje, prit një mbrëmje të bukur plot emocione. Nëse je beqar, një njohje e re mund të të tërheqë vëmendjen.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë ideale për vetëkujdesje dhe relaks. Mund të përfitosh nga kjo kohë për të qetësuar mendjen dhe për t’u përgatitur për sfidat e ardhshme.

🔹 E diel – 9 Mars Një ndjenjë qetësie dhe balanci do të dominojë ditën. Mund të jetë dita perfekte për të bërë plane për javën e ardhshme ose për të kaluar kohë me familjen dhe miqtë.

—

♏ Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

🔹 E hënë – 3 Mars Do të ndihesh shumë i fuqishëm dhe i motivuar në fillim të javës. Nëse ke pasur një qëllim të rëndësishëm në mendje, kjo është dita e duhur për të ndërmarrë veprime konkrete.

🔹 E martë – 4 Mars Mund të ndihesh pak i mbingarkuar emocionalisht. Merr pak kohë për veten, për t’u qetësuar dhe për të reflektuar mbi atë që dëshiron vërtet.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Një mundësi për të bërë një marrëveshje të rëndësishme ose për të përfituar nga një investim financiar. Nëse po mendon të bësh një ndryshim të madh në karrierë, kjo është dita e duhur për të analizuar opsionet.

🔹 E enjte – 6 Mars Një ditë e mbushur me pasion! Nëse je në një lidhje, mund të përjetosh momente të zjarrta. Nëse je beqar, një tërheqje e re mund të të bëjë të ndihesh i/e elektrizuar.

🔹 E premte – 7 Mars Dita ideale për të biseduar me dikë që mund të të ndihmojë në karrierën tënde. Një mentor ose një koleg i vjetër mund të të japë këshilla të vlefshme.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë për t’u çlodhur dhe për t’u lidhur me miqtë e vjetër. Shfrytëzoje për të dalë, për të udhëtuar ose për të përjetuar diçka të re dhe eksituese.

🔹 E diel – 9 Mars Një ndjenjë thellësie dhe reflektimi do të dominojë ditën. Është koha për të bërë paqe me të kaluarën dhe për t’u fokusuar te e ardhmja.

—

♐ Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

🔹 E hënë – 3 Mars Do të ndihesh plot energji dhe gati për të përballuar sfida të reja. Nëse ke një projekt të madh në mendje, tani është momenti për të bërë hapa të mëdhenj përpara.

🔹 E martë – 4 Mars Një mundësi e papritur mund të të vijë nga jashtë. Mund të marrësh një ftesë për një udhëtim ose një ofertë pune nga një vend i huaj.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Një bisedë e rëndësishme mund të të ndihmojë të marrësh një vendim të madh. Nëse ke qenë i pasigurt për diçka, sot mund të gjesh qartësinë që kërkon.

🔹 E enjte – 6 Mars Një ditë e mirë për financat. Nëse ke menduar të bësh një investim ose të fillosh një biznes të ri, kjo është dita e duhur për të hulumtuar opsionet e tua.

🔹 E premte – 7 Mars Dashuria dhe miqësitë do të jenë në qendër të vëmendjes. Një takim i veçantë mund të ndryshojë mënyrën se si e shikon një marrëdhënie.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë për të pushuar dhe për të rimbushur bateritë. Mos e neglizho nevojën për qetësi dhe relaks.

🔹 E diel – 9 Mars Një ndjenjë aventurash dhe optimizmi do të të mbushë me gëzim. Java e ardhshme do të sjellë mundësi të mëdha, ndaj bëhu gati për të kapur valën e re të energjisë.

—

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

🔹 E hënë – 3 Mars Java fillon me një energji të freskët dhe pozitive. Dielli dhe Jupiteri të inkurajojnë të bësh hapa të rëndësishëm në karrierë ose financa. Një projekt i ri mund të marrë dritën jeshile.

🔹 E martë – 4 Mars Komunikimi është çelësi i suksesit. Mund të zhvillosh një bisedë të rëndësishme që do të ndikojë në të ardhmen tënde profesionale ose personale. Mos e humb këtë mundësi!

🔹 E mërkurë – 5 Mars Dita e duhur për të marrë vendime financiare. Plutoni të ndihmon të bësh zgjedhje të mençura në lidhje me investimet apo shpenzimet.

🔹 E enjte – 6 Mars Energjia e ditës mund të sjellë pak stres në marrëdhëniet me të tjerët. Ji i durueshëm dhe shmang konfliktet e panevojshme.

🔹 E premte – 7 Mars Një moment i fuqishëm për të shprehur ndjenjat e tua. Dielli dhe Marsi të japin aftësinë për të krijuar një lidhje të thellë me dikë të rëndësishëm.

🔹 E shtunë – 8 Mars Merr kohë për të reflektuar mbi synimet e tua. Një fundjavë ideale për t’u qetësuar dhe për të planifikuar të ardhmen.

🔹 E diel – 9 Mars Mbyllja e javës sjell qartësi. Do të ndihesh më i sigurt për vendimet që ke marrë gjatë javës dhe do të shohësh rezultatet e para pozitive.

—

♒ Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

🔹 E hënë – 3 Mars Një javë e mbushur me kreativitet dhe dëshirë për ndryshim. Dielli dhe Jupiteri të inkurajojnë të dalësh nga zona e rehatisë dhe të eksperimentosh me ide të reja.

🔹 E martë – 4 Mars Një takim i papritur mund të hapë dyer të reja për ty. Bëhu i hapur ndaj mundësive dhe shfrytëzoje këtë ditë për të krijuar lidhje të reja.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Plutoni të ndihmon të reflektosh mbi të kaluarën dhe të zgjidhësh çështje të pazgjidhura. Një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë në mbylljen e një konflikti të vjetër.

🔹 E enjte – 6 Mars Një ditë ideale për të marrë vendime të rëndësishme financiare. Bëj kujdes me shpenzimet dhe mendo afatgjatë.

🔹 E premte – 7 Mars Koha për t’u kënaqur! Një ditë e përsosur për t’u relaksuar, për të dalë me miqtë dhe për të shijuar jetën.

🔹 E shtunë – 8 Mars Një ditë e mirë për të eksploruar pasionet e tua. Nëse ke një hobi ose talent, është momenti për ta zhvilluar më tej.

🔹 E diel – 9 Mars Një ditë për reflektim dhe planifikim. Përdore këtë kohë për të vendosur qëllime të reja për javën e ardhshme.

—

♓ Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

🔹 E hënë – 3 Mars Fillimi i javës sjell një ndjenjë të re energjie dhe entuziazmi. Do të kesh një mundësi për të treguar aftësitë e tua dhe për të bërë një hap të rëndësishëm përpara.

🔹 E martë – 4 Mars Një ditë e mirë për të shprehur krijimtarinë tënde. Nëse ke një projekt artistik ose një ide të re, tani është koha për ta zhvilluar atë.

🔹 E mërkurë – 5 Mars Plutoni të ndihmon të shohësh qartë një situatë që më parë të dukej e ndërlikuar. Dëgjo instinktet e tua dhe merr vendimin më të mirë për veten tënde.

🔹 E enjte – 6 Mars Një ditë e mirë për të punuar në marrëdhëniet me të tjerët. Një gjest i vogël mund të bëjë një ndryshim të madh në një raport të rëndësishëm për ty.

🔹 E premte – 7 Mars Një ditë e fuqishme për emocionet dhe ndjenjat. Dielli dhe Marsi të ndihmojnë të shprehësh atë që ndjen pa frikë.

🔹 E shtunë – 8 Mars Koha për të pushuar dhe për të mbledhur energji. Përdore këtë ditë për të kujdesur për veten dhe për të bërë diçka që të sjell kënaqësi.

🔹 E diel – 9 Mars Mbyllja e javës sjell një ndjenjë paqeje dhe qartësie. Do të ndihesh më i sigurt për të ardhmen dhe për zgjedhjet që ke bërë. /noa.al