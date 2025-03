Këshilla që do ju ndihmojnë të ushqeheni siç duhet në iftaret dhe syfyret gjatë muajit të Ramazanit

Ushqimi i duhur gjatë muajit Ramazan, jo vetëm që e bën më të lehtë përballimin e sfidave fizike të agjërimit, por gjithashtu na ndihmon të ndihemi energjikë dhe të përqendruar gjatë ditës, në mënyrë që të mund të shfrytëzojmë sa më shumë ditën.

Ushqyerja gjatë Ramazanit, në thelb, nuk është shumë e ndryshme nga të ushqyerit e duhur gjatë pjesës tjetër të vitit.

Megjithatë, duke qenë se periudha e marrjes së ushqimit është e kufizuar vetëm natën, ka një ndryshim në shpërndarjen e ushqimeve që hamë.

Ushqyerja duhet gjithmonë, duke përfshirë edhe gjatë Ramazanit, të karakterizohet nga tri karakteristika: moderimi, shumëllojshmëria dhe ekuilibri.

Qëndrimi i shëndetshëm gjatë Ramazanit është i rëndësishëm për mirëqenien fizike dhe shpirtërore.

Këto janë 10 këshilla për t’ju ndihmuar të ushqeheni siç duhet gjatë Ramazanit.

1. Duhet të hidratoheni

Qëndrimi i hidratuar është i rëndësishëm gjatë Ramazanit, veçanërisht pasi nuk ju lejohet të pini asgjë gjatë ditës. Është e rëndësishme të pini të paktën dy litra ujë në ditë dhe lëngje të tjera gjatë syfyrit dhe iftarit për të siguruar që trupi të mbetet i hidratuar. Kjo mund të jetë veçanërisht e vështirë për t’u arritur, kështu që mbani një shishe ujë në teravih dhe pini një gotë ose dy me iftar këtë Ramazan.

2. Ushqim me vlera

Gjatë Ramazanit, është e rëndësishme të zgjidhni ushqime të pasura me lëndë ushqyese për të siguruar që trupi juaj të marrë vitaminat dhe mineralet që i nevojiten, veçanërisht pasi ne hamë më rrallë. Shumë yndyrë dhe pak burime fibrash nuk është gjithmonë një iftar ideal, pasi trupi juaj ka nevojë për një vakt më të ekuilibruar. Supa me thjerrëza me oriz dhe një sallatë krokante është një opsion freskues dhe shumë më ushqyes.

3. Mos u besoni ushqimeve të përpunuara

Ushqimet e përpunuara, të tilla si ushqimet e paketuara dhe ushqimet me kalori të lartë, duhet të shmangen gjatë Ramazanit. Këto lloj ushqimesh shpesh kanë shumë në kalori, sheqer dhe kripë dhe ofrojnë pak vlera ushqyese. Një qese me patate të skuqura mund të jetë një syfyr i shpejtë dhe i lehtë në një nxitim para agimit, por disa hurma janë një alternativë më e mirë.

4. Karbohidratet komplekse

Karbohidratet komplekse, të tilla si drithërat dhe bishtajoret, ofrojnë energji të qëndrueshme gjatë gjithë ditës. Përfshirja e bishtajoreve, si fasulet dhe qiqrat në syfyr, ofron një burim të qëndrueshëm energjie gjatë gjithë ditës. Shtoni humus në iftarin tuaj dhe shijoni mirësinë fibroze.

5. Yndyrat e shëndetshme

Yndyrat e shëndetshme, si ato që gjenden në frutat arrore, farat dhe avokadot, janë të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm dhe mund t’ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur gjatë gjithë ditës. Ato ndihmojnë në ruajtjen e funksionit të trurit dhe zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kronike. Një fetë brumi me avokado ose një lyerje me krem kikiriku organik jo të yndyrshëm është një ide e thjeshtë por e shpejtë për syfyr, prandaj provojeni!

6. Hurmat…

Fibrat, që gjenden në fruta, perime dhe drithëra, janë të rëndësishme për shëndetin e tretjes dhe mund t’ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur gjatë gjithë ditës. Hurmat janë të pasura me fibra dhe janë ushqim i rekomanduar për syfyr dhe iftar.

7. ‘Kapërcimi’ i syfyreve

‘Kapërcimi’ i syfyreve mund të çojë në teprim të ushqimit më vonë gjatë Iftarit dhe mund të shkaktojë rënie të niveleve të energjisë. Është e rëndësishme të hani një vakt të balancuar mirë për syfyr, i cili do t’ju ndihmojë të qëndroni energjikë gjatë gjithë ditës, pasi parandalon rënien e performancës fizike dhe funksionit kognitiv. Ndërsa lexojmë Kur’an dhe falemi gjatë ditës, energjia dhe fokusi ynë janë vetëm disa nga gjërat që nuk mund t’i lejojmë t’i humbim.

8. Ngrënia e tepërt në iftar

Ngrënia e tepërt në iftar mund të shkaktojë probleme me tretjen dhe mund të çojë në shtim në peshë. Është e rëndësishme të hani ngadalë dhe të ndaloni së ngrëni kur të ndiheni të ngopur. Mos shkoni në teravi me stomakun plot!

9. Pijet me sheqer

Gjatë Ramazanit, pijet me sheqer, si pijet e gazuara dhe lëngjet e frutave, duhet të shmangen. Përse? E thënë thjesht, një rritje e niveleve të sheqerit në gjak në iftar nuk është një mënyrë miqësore ndaj stomakut bosh pas një dite agjërimi. Në vend të kësaj, provoni ayran për një pije freskuese të qumështit!

10. Moderimi është i rëndësishëm

Të hash shumë pak ose tepër shumë nuk ia vlen gjatë Ramazanit. Është e rëndësishme të shijoni ushqimin që hani, por bëjeni këtë pa e tepruar.