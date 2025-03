Berisha: Do ul çmimin e naftës. Nuk do të ketë rrugë me taksa në Shqipëri

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka deklaruar këtë të shtunë se nëse PD vjen në pushtet nuk do të ketë më rrugë me taksa në Shqipëri. Gjatë fjalës së tij në takimin virtual me diasporën, kreu i PD-së ka deklaruar se do të ulet çmimi i naftës, dhe se do të përfundojë Rruga e Arbrit dhe për të nuk do të ketë asnjë pagesë.

Berisha u shpreh ndër të tjera se sot shqiptarët udhëtojnë me koston më të lartë në Europë për shkak të çmimit të naftës dhe taksave të rrugëve, dhe kjo sipas tij do të ndryshojë nëse Partia Demokratike vjen në Pushtet.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Ju garantoj se nuk do të gjeni taksa rrugësh, as në Kalimash e as në ndonjë zonë tjetër. Pse unë jam kundër taksave të rrugës, vetëm një shpjegim. Sepse shqiptarët sot të dashur miq, udhëtojnë me koston më të lartë në Europë për shkak të çmimit të naftës dhe taksave të rrugëve. Do të hiqen. Ata paguajnë një taksë, e cila do të ulet shumë, me të cilën duhet të mirëmbahen rrugët. Por ajo taksë nuk përdoret për mirëmbajtje, por për qëllime krejt të tjera. Sikundër rruga e Arbrit pa diskutim që do të përfundojë dhe nuk do të ketë asnjë pagesë. Ne e nisëm dhe ne do e përfundojmë.