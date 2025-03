Horoskopi mujor i Paolo Fox Mars 2025, për për Bricjapin, Ujorin dhe Peshqit. Lexoni horoskopin mujor nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

TË GJITHA SHENJAT I GJENI KËTU

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Në muajt e fundit mund të kesh ndjerë nevojën për t’u larguar nga një bashkëpunëtor, një rol ose situata polemike që duket se kanë synuar të të ulin vlerat. Marsi do të jetë një periudhë ku duhet të mbrosh veten dhe të vendosësh kufij të qartë në marrëdhëniet profesionale dhe personale. Tregohu i kujdesshëm në marrëdhëniet me shefat dhe bashkëpunëtorët, pasi tensionet mund të lindin lehtësisht.

Edhe pse ky është një muaj që mund të duket i vështirë, ai nuk do të jetë i kotë—do të të ndihmojë të fitosh më shumë pavarësi dhe qartësi. Pranvera sjell një farë rebelimi, dhe nëse ke të bësh me njerëz të vështirë ose të paarsyeshëm, mund të vendosësh të ndërpresësh marrëdhëniet. Fundjavat do të jenë një test për marrëdhëniet romantike, ku çiftet do të përballen me tensione të vogla, por të menaxhueshme.

Bricjapi nuk e pëlqen konfrontimin, por nëse dikush të ka lodhur me sjelljen e tij, mund të ndodhë që këtë herë të mos e durosh më. Në dashuri, mos u penduar për kohën që ke investuar—asnjë përpjekje nuk është e kotë, por duhet të shmangësh polemikat e panevojshme dhe të mos lejosh që keqkuptimet të prishin qetësinë tënde.

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Pjesa e mesme e marsit është periudha më e mirë për të bërë propozime dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Nëse po mendon të ndërrish punë ose të ndryshosh drejtim në karrierë, tashmë po e shqyrton seriozisht këtë opsion—por momenti më i mirë për një lëvizje të tillë do të jetë në qershor ose korrik. Strategjitë e suksesshme janë thelbësore për ata që kanë një rol drejtues ose menaxherial.

Ky muaj është i shkëlqyer për miqësitë dhe marrëdhëniet sociale. Jupiteri të ndihmon të njohësh njerëzit e duhur, dhe nëse ke një partner të besueshëm në krah, mund të mendosh për të ndryshuar qytet, për të pranuar një ofertë pune të re ose për të bërë një hap të madh në jetën tënde personale.

Për ata që nuk duan lidhje serioze, marsi sjell aventura dhe eksperienca të reja—nuk ka asnjë pengesë për flirtet dhe njohjet spontane. Kjo periudhë intriguese do të vazhdojë deri në fillim të qershorit, ndaj është mirë të shfrytëzosh çdo mundësi që vjen në rrugën tënde.

Do të ndihesh më i qetë dhe i balancuar, ndaj ky është një muaj ideal për të eksploruar tema që lidhen me psikologjinë, analizën dhe meditim. Njohja më e mirë e vetes të ndihmon të gjesh rrugën e duhur për të ardhmen tënde.

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Muaji fillon me një energji të fuqishme, falë mbështetjes së Diellit, Marsit dhe Saturnit. Planetët po ndihmojnë për të eliminuar pengesat e mëparshme të shkaktuara nga Jupiteri kundërshtar. Nëse ke një çështje ligjore apo je duke pritur një rinovim kontrate, lajmet e mira mund të vijnë këtë muaj. Ditët më të favorshme do të jenë 17 dhe 18 mars.

Në dashuri, ky fillim viti ka qenë i mbështetur nga yjet, duke të dhënë mundësinë për të ndërtuar lidhje të qëndrueshme ose për të forcuar marrëdhëniet ekzistuese. Marsi vazhdon të stimulojë pasionin dhe të rrisë dëshirën për intimitet. Nëse ka pasur mosmarrëveshje në çift, marsi sjell mundësinë për të diskutuar hapur dhe për të gjetur zgjidhje. E diela është dita më e mirë për të rindezur pasionin ose për të marrë vendime të rëndësishme emocionale.

Nëse ke pasur konflikte me një ish-partner, shumë prej tyre do të zgjidhen këtë muaj, edhe pse mund të mbeten disa çështje ligjore për prona ose ndarje pasurie. Venusi do të rikthehet në shenjën tënde në fund të marsit, edhe pse do të jetë në lëvizje retrograde, duke të dhënë mundësinë të rishikosh një marrëdhënie nga e kaluara ose të zhvillosh ndjenja të reja në mënyrën më të mirë të mundshme. /noa.al