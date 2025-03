“Një miliarder i madh ti kushtoi jetën kapjes së bufit?” Rama: Berisha nuk është as sorkadhe që e la pa mend Sorosin

Tiranë, 1 mars 2025 – Kryeministri Edi Rama ka reaguar me ironi ndaj akuzave të fundit, sipas të cilave Reforma në Drejtësi në Shqipëri u realizua nga miliarderi Xhorxh Soros, duke e quajtur të pamundur që një nga miliarderët më të mëdhenj të botës të angazhohej për "kapjen e bufit të kënetës" (siç e ka cilësuar ai Sali Berishën).

Në një takim me asambletën socialiste të Kamzës dhe njësive 7 e 10 në kryeqytet, Kryeministri Edi Rama theksoi se nuk ishte e zakonshme që dikush të mendonte se Xhorxh Soros ka patur ndikim të drejtpërdrejtë në Reformën në Drejtësi në Shqipëri. Ky koment erdhi pas deklaratave të një gazetari në Kongresin Amerikan, i cili sugjeroi se reforma u projektua nga Soros dhe USAID dhe se përmes saj u godit politikisht kreu i opozitës, Sali Berisha.

Rama theksoi se është e pabesueshme që një miliarder nga më të mëdhenjtë të botës të kishte mundësinë të "përkushtohej për kapjen e bufit të kënetës". Ai me ironi shtoi se, edhe nëse Berisha do të kishte qenë një kafshë e egër si një sorkadhe, kjo nuk do të kishte mundur të ndodhte.

“Thonë e bëri Sorosi Reformën në Drejtësi, e futi në burg Sorosi kreun e opozitës. Një miliarder nga më të mëdhenjtë i botës i kushtoi jetën kapjes së bufit të kënetës në Shqipëri. Të ishte ndonjë sorkadhe apo fazan, hajde, se njeriu thotë ‘këta miliarderët kanë edhe këto tekat e veta’. Por kjo sorkadhe e bukur, nuk mund ta merrte mendjen Sorosit,” tha Rama, duke aluduar me humor dhe ironi mbi situatën politike në Shqipëri dhe figurën e Berishës.

Ky reagim ka ngjallur polemika të mëdha në radhët e politikës shqiptare, duke bërë që shumë analistë dhe figura publike të shpërthejnë në komente për pasojat e Reformës në Drejtësi dhe ndikimin e faktorëve të huaj në zhvillimet politike të vendit.

Kryeministri Rama vazhdoi të mbrojë Reformën në Drejtësi dhe theksoi se ajo është një proces i rëndësishëm për forcimin e shtetit të së drejtës dhe luftën ndaj korrupsionit, ndërsa kundërshtarët e tij janë përpjekur të japin një narrativë tjetër për këtë reformë, të cilën e cilësojnë si një përpjekje për të minuar opozitën.