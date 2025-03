Horoskopi mujor i Paolo Fox Mars 2025, për Peshoren, Akrepin dhe Shigjetarin. Lexoni horoskopin mujor nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Jupiteri vazhdon të të mbështesë, duke të dhënë forcën për të ndjekur idealizmin dhe drejtësinë që ke gjithmonë në brendësi. Ti je një balancues natyror, një gjykatës i situatave, dhe kërkon gjithmonë një botë të drejtë dhe të ekuilibruar. Megjithatë, kjo të bën të vështirë për të harruar padrejtësitë që të janë bërë në të kaluarën.

Viti i kaluar solli ndryshime të mëdha në bashkëpunimet dhe marrëdhëniet profesionale, me disa suksese të rëndësishme, por edhe situata që nuk ishin më të tolerueshme. Ky muaj të shtyn të rrethohesh vetëm nga njerëzit pozitivë, duke lënë pas gjithçka që të tërheq prapa. Pranvera sjell një frymë të re, duke të dhënë mundësinë për të pasur më shumë qartësi dhe ndjenja të mira.

Në dashuri, marsi mund të jetë pak i lodhshëm—disa do të marrin në shtëpi tensionet e punës, disa nuk do të arrijnë të pajtohen me një ish-partner, ndërsa të tjerë do të duhet të rishikojnë çështje të hapura në lidhjet e tyre. Nuk të duhet të dorëzohesh ndaj nostalgjisë, por gjithashtu duhet të shmangësh rikthimin e mërzisë dhe pasigurisë që ke përjetuar muajt e fundit.

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Marsi fillon me një energji të fuqishme për ty, pasi Dielli, Mërkuri dhe Saturni janë në anën tënde. Edhe Neptuni të inkurajon për të vepruar, duke të shtyrë drejt një rilindjeje të vërtetë. Viti 2025 sjell sukses, edhe pse duhet të marrësh parasysh kontekstin e krizës dhe përvojat e tua të mëparshme profesionale.

Për ata që punojnë më vete ose në projekte të përkohshme, ky është momenti i duhur për të treguar aftësitë e tyre dhe për të pranuar sfida të reja. Nëse menaxhon punonjës apo ke një rol organizativ, ke më shumë hapësirë për të bërë ndryshime dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Pranvera do të sjellë mundësi të mëdha, ndërsa vera do të jetë një periudhë intriguese për zhvillime të reja.

Jupiteri po afrohet me një pozicion më të fuqishëm, dhe brenda tre muajve të ardhshëm mund të bësh një hap të madh përpara. Nëse nuk ke interes për dashurinë, të paktën do të përjetosh një periudhë të pasur me njohje dhe marrëdhënie të reja. Qëndro pozitiv dhe shiko përpara!

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Me Venusin në favor dhe Diellin që nga data 20 mars, ti po ndjen një dëshirë të madhe për të rifituar kontrollin mbi jetën tënde. Ke kaluar disa javë të lodhshme, veçanërisht në fund të shkurtit, dhe tani po rikuperon energjinë. Edhe pse rimëkëmbja e plotë do të nisë nga qershori, marsi sjell interesa të reja dhe mundësi për të eksperimentuar.

Duhet të rikuperosh shëndetin dhe energjinë, veçanërisht nëse ke pasur lodhje apo shqetësime fizike. Disa njerëz të shenjës tënde do të nisin një projekt të ri, me synimin për ta zhvilluar deri në verë. Gjysma e dytë e marsit sjell zhvillime të rëndësishme, ndërsa Venusi do të të mbështesë deri në fillim të qershorit.

Në dashuri, lidhjet e vjetra që nuk kanë më vlerë do të mbeten pas, duke të lënë të hapur për takime të reja dhe për një lidhje më të shëndetshme. Për çiftet që kanë kaluar një krizë të fortë, ky mund të jetë momenti i ndarjes përfundimtare ose një periudhë reflektimi. Beqarët duhet të shijojnë dashurinë pa u bërë premtime të mëdha—instinkti dhe sensualiteti do të jenë në kulmin e tyre në fund të muajit. /noa.al