Horoskopi mujor i Paolo Fox Mars 2025, për Gaforren, Luanin dhe Virgjëreshën. Lexoni horoskopin mujor nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Marsi vazhdon të të mbështesë me energjinë e tij, duke qenë në shenjën tënde për disa javë tashmë dhe duke lëvizur në drejtimin e duhur që prej 24 shkurtit. Ky muaj sjell mundësi të reja, por njëkohësisht edhe shpenzime të mëdha, veçanërisht për shtëpinë, familjen ose projekte të rëndësishme.

Pavarësisht sfidave financiare, horoskopi të favorizon dhe të ndihmon të gjesh ekuilibrin e duhur në punë. Gjërat nuk do të vijnë falas, ndaj duhet të angazhohesh fort për të arritur rezultatet që dëshiron. Bashkëpunimet dhe marrëdhëniet profesionale do të kenë një rol kyç, ndaj është e rëndësishme të ndërtosh lidhje të forta dhe të menaxhosh me kujdes çdo projekt të ri.

Në dashuri, javët e para të marsit mund të sjellin tensione dhe debate të vogla, ashtu si në shkurt. Konfliktet mund të lindin më shumë gjatë fundjavave, por nëse një ndjenjë është e vërtetë, nuk duhet ta lejosh të shkatërrohet nga keqkuptime të vogla. Lidhjet e reja janë ende të brishta, ndaj kërkohet durim dhe përkushtim për të ndërtuar diçka të qëndrueshme.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Marsi sjell një rimëkëmbje të plotë për ty—më shumë energji, forcë dhe mundësi të reja. Nëse ke hasur pengesa në fillim të vitit, tani do të kesh shansin për t’i kapërcyer. Mund të të jepet një detyrë e veçantë ose të të vijë një ide fituese, e cila do të të ndihmojë të shënosh sukses.

Kjo është koha ideale për të ndjekur kërkesat e bëra në të kaluarën, pasi deri në fund të muajit mund të marrësh përgjigje pozitive. Venusi mbetet në një pozicion të favorshëm, duke të dhënë sharm dhe karizëm, gjë që e bën më të lehtë të bindësh të tjerët dhe të prezantosh idetë e tua. Me Mërkurin, Venusin dhe Diellin në anën tënde, marsin e përfundon me sukses.

Në dashuri, ata që duan të rikuperojnë një marrëdhënie duhet të përpiqen, përveç rasteve kur janë të përfshirë në një konflikt të madh. Astrologjia të ndihmon të njohësh momentet e duhura për të vepruar, dhe gjatë gjithë marsit, do të kesh një zjarr të brendshëm që të shtyn drejt vendimeve të mëdha. Edhe nëse ke një mosmarrëveshje, do ta zgjidhësh me lehtësi.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Marsin e kalon mes sfidave dhe mundësive të reja. Ky është një muaj eksperimentimi në punë, ku mund të bësh prova, të ndjekësh projekte të reja dhe të nisësh një kapitull të ndryshëm në jetën profesionale. Frutat e punës së sotme do t’i korrësh në verë, ndaj duhet të përgatitesh me durim.

Megjithatë, duhet të jesh i kujdesshëm ndaj provokimeve dhe momenteve të pasigurta. Disa situata të qëndrueshme mund të kenë ndryshuar papritur, duke të lënë të pasigurt për hapat e ardhshëm. Do të të vijnë propozime të reja, dhe ky është momenti për të planifikuar jo vetëm pjesën e dytë të vitit, por edhe muajt e parë të 2025-ës. Gjithçka duhet bërë me qetësi, pa krijuar tensione të panevojshme.

Në dashuri, ka disa distanca që duhen kapërcyer—jo të gjitha lidhjet janë të pamundura, por kërkojnë më shumë përpjekje për të funksionuar. Shumë persona të shenjës suaj do të ndihen të lodhur, sepse përpiqen të zgjidhin njëkohësisht problemet profesionale dhe ato sentimentale. Nëse ke shpenzime të mëdha për shtëpinë ose projekte të tjera, planifiko gjithçka me kujdes, në mënyrë që të shmangësh presionin financiar. /noa.al