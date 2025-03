Horoskopi mujor i Paolo Fox Mars 2025, për Dashin, Demin dhe Binjakët. Lexoni horoskopin mujor nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Planet dhe projektet që nisin në pranverë do të jenë shumë të rëndësishme për ty. Nëse ke një rol drejtues ose menaxherial, deri në fund të këtij muaji do të rikthehesh në qendër të vëmendjes. Megjithatë, mund të hasësh vështirësi në marrëdhëniet me të tjerët, sidomos nëse menaxhon një ekip apo një grup punëtorësh, por kjo nuk do të ndikojë në pozicionin tënd.

Me Venusin, Mërkurin dhe Diellin që kalojnë në shenjën tënde, askush nuk mund të të imponojë asgjë—kjo do të të japë një ndjenjë të madhe lirie dhe do të të ndihmojë të shtrish kufijtë e tua. Ky është një muaj ideal për të përgatitur sfida të reja, për të nisur projekte dhe për të paraqitur kërkesa të rëndësishme.

Në dashuri, muaji mars sjell emocione të forta—marrëdhëniet që fillojnë tani kanë potencial të madh për t’u zhvilluar. Nëse je beqar, ky është një moment për të reflektuar mbi frikën tënde ndaj dashurisë dhe për të kuptuar nëse kjo po të pengon të krijosh lidhje të reja. Pas datës 20 mars, kur Dielli hyn në shenjën tënde, do të nisë një periudhë intensive romantike. Për disa persona, fundjava e 29 dhe 30 marsit do të jetë e paharrueshme në aspektin sentimental.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Qielli i marsit është shumë i favorshëm për ty, veçanërisht nëse ke mbështetjen dhe pëlqimin e njerëzve përreth. E kaluara duhet lënë pas, pasi ky muaj sjell dëshirën për të harruar eksperiencat e trishta dhe për të ndërtuar diçka të re. Tani është koha për të zgjeruar horizontet dhe për të vendosur objektiva të reja, të cilat mund të jenë të arritshme brenda tre javëve të para të muajit.

Në aspektin profesional, mund të presësh një rezultat pozitiv, sidomos në ditë të caktuara që do t’i analizojmë në horoskopin e përditshëm. Mund të punosh për të siguruar më shumë stabilitet financiar dhe për të marrë përfitime ekonomike.

Në dashuri, ky është një moment i shkëlqyer për t’u fokusuar në ndjenja. Venusi është në anën tënde për disa muaj, gjë që të lejon të përjetosh emocione të reja pa probleme dhe të largosh nga jeta jote personat që nuk kanë qenë të denjë për ty në të kaluarën.

Nëse ke bërë të njëjtën punë për vite me radhë, tani mund të të shfaqen mundësi të reja ose një ndryshim pozicioni. Për çiftet e lumtura, ky është një muaj i rëndësishëm për të menduar për martesë, fëmijë ose për të ndërtuar një të ardhme së bashku. Për çiftet që janë gati për një hap të madh, ky është një muaj pjellor dhe plot mundësi për të përforcuar lidhjet.

Horoskopi i Marsit 2025 për Binjakët

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Me këtë qiell kaq të favorshëm, është e vështirë të bësh gabime, por njëkohësisht do të jetë e vështirë të qëndrosh i qetë. Nëse në të kaluarën nuk je ndjerë i vlerësuar në punë ose ke pasur vështirësi në gjetjen e vendit tënd, tani është momenti për të kërkuar më shumë dhe për të treguar vlerat e tua. Nëse ke kaluar një periudhë të vështirë profesionale, tani mund të rregullosh situatën dhe të shfrytëzosh mundësitë e reja që vijnë.

Ky muaj është plot me mundësi të reja, dhe shumë lajme të rëndësishme mund të vijnë nga burime të jashtme ose nga kontaktet që krijon. Nëse ke qëndruar pasiv deri tani, është koha të dalësh në skenë, sepse pranvera sjell propozime dhe ndryshime të rëndësishme për ty.

Në dashuri, e kaluara nuk ka më rëndësi—nëse ke kaluar një ndarje ose krizë, tashmë është koha të lësh pas dhimbjen dhe të shohësh përpara. Këtu ke dy rrugë për të zgjedhur:

1. Të falësh një partner që është penduar dhe kërkon të rikthehet në jetën tënde.

2. Të kërkosh një lidhje të re dhe të fillosh nga e para.

Të dyja opsionet të çojnë drejt suksesit, pasi qielli të mbështet në çdo vendim që merr në dashuri. Nëse ndjen që një marrëdhënie është bërë e padobishme, është momenti për ta lënë pas dhe për të ecur përpara. Nuk ka gjasa të mbetesh pa oferta, sepse nëse shfaqesh dhe tregon veten, shpejt do të vijnë mundësi të reja.

Martesat që ndodhin mes fundit të marsit dhe qershorit janë shumë të favorshme, dhe për ata që duan të krijojnë një familje, ky është një moment i artë për të menduar për fëmijë ose për të planifikuar të ardhmen. Me Jupiterin në shenjën tënde, ky vit është i mbushur me mundësi dhe zhvillime pozitive për jetën tënde sentimentale dhe profesionale! /noa.al