Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 1 Mars 2025

Mirë se vini në takimin e zakonshëm me horoskopin e Paolo Fox për sot, dita e parë e muajit të tretë të 2025, e shtunë 1 mars, një përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Hëna do të hyjë në shenjën tënde pasdite, duke të dhënë një avantazh të rëndësishëm. Ky është një moment i mirë për të përmirësuar gjendjen shpirtërore dhe për të bërë hapa përpara. Marsi është një muaj i përshtatshëm për të shijuar ndjesi të veçanta dhe për të vlerësuar stabilitetin e një marrëdhënieje. Në aspektin profesional, nëse ke pasur sfida apo probleme në punë, ka gjasa që të gjendet një zgjidhje deri në qershor. Në pjesën e dytë të vitit do të ketë më pak hapësirë për manovrim. Koha është e përshtatshme për të menduar për shtëpinë, një blerje, një qira apo një zhvendosje. Kujdes me shëndetin dhe virozat sezonale, pasi Marsi është ende i dobësuar.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Yjet të favorizojnë dhe sjellin konfirmime e mundësi të reja. Mund të takosh dikë që të ndihmon të forcosh bindjet e tua, si në dashuri ashtu edhe në punë. Nëse ke një ndryshim pozicioni ose je në procesin e negociimit të një marrëveshjeje të re, ky është një moment i favorshëm për ty. Në dashuri, gjithçka varet nga përkushtimi yt—kur angazhohesh, bëhesh një partner i shkëlqyer. Duke marrë parasysh që muajt në vijim do të jenë shumë premtues, edhe beqarët duhet të hapin sytë për mundësi të reja. Një qiell i përshtatshëm për të gjithë ata që duan të eksplorojnë eksperienca të reja dhe të guxojnë në jetë.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Dita nuk është e lehtë, sepse nga ana fizike mund të ndjesh ende disa shqetësime. Fundi i shkurtit ka qenë i lodhshëm, dhe kjo mund të ketë ndikuar edhe në motivimin tënd. Çështjet profesionale kërkojnë zgjidhje, por situata nuk është ende plotësisht e qartë. Tensionet janë të pranishme, dhe nëse në një marrëdhënie partneri është ndjerë i lënë pas dore, mund të ketë nevojë për një rishikim të situatës. Është më mirë të shmangësh konfliktet—përpjekja për të kuptuar tjetrin sjell rezultate më të mira sesa debatet e kota.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Mëngjesi do të jetë më i qetë, por pasdite mund të dalin disa dyshime dhe pasiguri. Problemi kryesor nuk lidhet aq shumë me pjesën praktike apo profesionale, por më tepër me çështjet emocionale. Marrëdhëniet që kanë kohë që po vështirësohen, mund të arrijnë në një pikë vendimtare—disa lidhje mund të përfundojnë, ndërsa të tjerat kanë nevojë për një ballafaqim serioz. Sot është e rëndësishme të shmangësh konfliktet e panevojshme, sepse ato mund të shndërrohen në polemika të mëdha dhe të lodhshme. Mos nxito të gjykosh njerëzit rreth teje, pasi mund të përfundosh në një situatë të sikletshme.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Ky është një horoskop rritjeje, me orë të mbushura me fuqi dhe energji që të ndihmojnë të rikuperosh ndjenjat e humbura. Nëse je beqar, ky është një moment plot tundime në dashuri—përpiqu të kuptosh kush mund të të sjellë qetësi dhe shmang njerëzit që të humbin kohën. E ke shumë përzemër ndarjen e ideve dhe projekteve, por kohët e fundit ke pasur pengesa nga njerëz që nuk të kanë dashur të mirën. Në aspektin profesional, ky është një moment reflektimi—mendo mirë për hapat e ardhshëm, pasi marsi do të sjellë një revansh të rëndësishëm për ty. Nga pranvera e tutje, yjet do të të krijojnë mundësi për të zgjidhur çështje praktike dhe për të përjetuar dashurinë në shumë forma të ndryshme.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Ky është një moment lodhjeje dhe nervozizmi, pasi ke kaluar shumë pasiguri dhe dilema. Mund të jesh duke pritur një lajm të rëndësishëm ose duke punuar mbi një projekt. Këshilla më e mirë për ty është të mos e lodhësh veten më shumë sesa duhet dhe të shtysh takimet e paqarta. Në punë ka shumë thashetheme, dhe disa persona ziliqarë mund të tentojnë të dëmtojnë imazhin tënd, duke vënë në dyshim vendimet e tua ose duke u përpjekur të ndërhyjnë në jetën tënde private. Mos i kushto rëndësi njerëzve që nuk e meritojnë vëmendjen tënde—fokusohu në suksesin tënd!

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Ke nevojë për më shumë hapësirë për të eksploruar ide të reja! Jupiteri të fton të rishqyrtosh situatën tënde profesionale—të duhen më shumë siguri dhe stabilitet. Mund të kesh arritur një fitore të vogël apo një mundësi të re, por ka ende gjëra për të përmirësuar. Në dashuri ka pasiguri, pasi marrëdhëniet nuk janë aq të ngrohta dhe romantike sa dëshiron. Disa çifte po përballen me distanca emocionale dhe indiferencë, që mund të lidhen me probleme të jashtme apo rutinën e përditshme. Mos e lejo të kaluarën të të krijojë dyshime dhe pasiguri—bëj përpjekje për të gjetur një balancë të re. Mos qëndro deri vonë zgjuar, pasi trupi yt ka nevojë për pushim.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Intuita jote është e fuqishme tani, dhe deri në mesin e vitit do të jetë më e lehtë të organizosh sfida të reja dhe të hedhësh hapa të rëndësishëm. Nga qershori, do të kesh mundësi të shkëlqyera për të nisur projekte të reja. Përdore pranverën për të krijuar ide të mira dhe për të kontaktuar njerëzit që mund të të ndihmojnë në të ardhmen. Në dashuri, ndjenjat janë të forta—kur e shikon partnerin në sy, mund të kuptosh nëse vërtet të do apo jo. Edhe pse je një person intuitiv, ndonjëherë e ke të vështirë të pranosh realitetin—mos i lejo iluzionet të të mashtrojnë. Nëse ke një projekt profesional, mos e shty më, por vepro!

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Këto nuk janë ditë të lehta, veçanërisht fundi i shkurtit ka qenë sfidues, me disa planete kundër. Prioriteti yt tani duhet të jetë shëndeti dhe mirëqenia fizike—shmang vendimet impulsive ose me rrezik, pasi mund të bësh gabime në vlerësime. Nëse ndjen se nuk je në gjendje të përballosh një projekt, merr pak kohë për veten dhe madje hiq dorë nga disa angazhime nëse është e nevojshme. Lajmi i mirë është ndikimi pozitiv i Venusit—pavarësisht pasigurive, ndihesh i dashur dhe mbështetur nga njerëzit e afërt. Mos hezito të kërkosh ndihmë dhe të pranosh mbështetjen që të ofrohet. Solidariteti do të luajë një rol të rëndësishëm në këtë periudhë.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Disa ditë mund të fillojnë me vështirësi dhe lodhje, dhe sot është një prej tyre. Kujdesu për veten dhe trego kujdes ndaj shpërqendrimeve të mundshme. Nga ana tjetër, është një moment i fuqishëm për marrëdhëniet profesionale—mund të shohësh ndryshime në disa marrëveshje ose të përgatitesh për vendime të rëndësishme për muajt në vijim. Deri në mesin e vitit do të duhet të vendosësh me kë të qëndrosh dhe çfarë të bësh—ky është një moment vendimtar për karrierën dhe jetën tënde personale. Në dashuri, mund të jesh i pasigurt mes së shkuarës dhe së ardhmes, sidomos nëse duhet të bësh një zgjedhje ose të rivendosësh një marrëdhënie që ka kaluar nëpër vështirësi.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Kjo fundjavë sjell një rritje të madhe për ty, pasi planetet favorizojnë projektet dhe iniciativat e reja. Jupiteri është në anën tënde, duke të ndihmuar të marrësh rezultate të mira në gjithçka që ndërmerr. Ky qiell të ndihmon të krijosh mundësi të reja, si në jetën personale ashtu edhe në atë profesionale, si dhe stimulohet kreativiteti yt. Për ty është e rëndësishme të bësh gjëra të ndryshme nga të tjerët dhe të ndihesh origjinal dhe unik. Në dashuri, nuk mund t’i shmangesh ndjenjave—nëse je në një lidhje të re, partneri mund të kërkojë më shumë angazhim. Në varësi të moshës dhe rrethanave, bashkëjetesa, martesa ose fëmijët mund të jenë tema kryesore për dikë. Të gjitha iniciativat kërkojnë guxim, edhe nëse kjo do të thotë të heqësh dorë nga një pjesë e lirisë tënde.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Qielli është i favorshëm për ty, duke të dhënë mundësinë për të rimarrë kontrollin mbi disa marrëdhënie dhe për të patur më shumë dukshmëri. Nëse je artist apo krijues, tani është një moment i mirë për të përjetuar një rilindje profesionale. Edhe në dashuri, situata është më e qetë dhe më pak e ndërlikuar se në fund të vitit të kaluar. Ti ke një imagjinatë të fuqishme, por dashuria nuk duhet të jetojë vetëm në iluzione—trego kujdes që të mos i shohësh gjërat siç dëshiron, por siç janë në të vërtetë. Emocionalisht je shumë i ndjeshëm, dhe ndonjëherë të duhet të qash për të çliruar tensionet e brendshme. Zgjidh optimizmin dhe mos lejo askënd të të kufizojë—nëse ndjen se dikush po të kontrollon apo po të kufizon, është koha për të vepruar. Lajme të mira dhe konfirmime të rëndësishme në punë dhe në jetën praktike! /noa.al