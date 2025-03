Horoskopi ditor i Susan Miller për sot, e shtunë 1 Mars 2025

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e sotme, e shtunë 1 Mars 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Sot mund ta kesh të vështirë të zgjedhësh veshjen e duhur. Meqenëse Venusi, planeti i bukurisë, është në retrogradë, mund të ndjesh mungesën e frymëzimit për stilin tënd. Mund të kërkosh ndihmën e partnerit për të bërë zgjedhjen më të mirë. Gjithashtu, mos bëj blerje të reja të veshjeve dhe mos eksperimentosh me prerje flokësh deri më 12 prill, kur Venusi do të kthehet në drejtim normal. Ndërkohë, buzëqeshja jote mbetet arma më e fortë, prandaj përdore me vetëbesim!

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Nëse po punon me një projekt artistik, mund ta ndjesh të vështirë të fokusohesh te dashuria. Krijimi i një poezie romantike apo një romani dashurie mund të mos të vijë natyrshëm tani. Arsyeja për këtë është se Venusi ka hyrë në retrogradë në sektorin e imagjinatës tënde. Ndërsa ende mund të krijosh vepra të bukura, mund të të duket më argëtuese të eksplorosh zhanre të reja dhe të eksperimentosh me artin tënd.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Mund të kuptosh se ke ndjenja për një mik të afërt, por për shkak se Venusi, planeti i dashurisë, ka filluar të lëvizë në prapavijë, është më mirë të mbash mendimet për vete për momentin. Venusi do të qëndrojë në retrogradë për rreth gjashtë javë (deri më 12 prill), kështu që prit pak përpara se të shprehësh ndjenjat e tua. Megjithatë, nëse vendos të flasësh më herët, bëje këtë me qetësi, butësi dhe sinqeritet.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Gjatë gjashtë javëve të ardhshme, përqendrohu në komunikim të qartë dhe efektiv, veçanërisht nëse të duhet të mbash një fjalim apo prezantim në punë. Në vend që të shqetësohesh për dizajnin e materialit tënd ose stilin e të folurit, përqendrohu tek përmbajtja e mesazhit që po përcjell. Me Venusin në retrogradë deri më 12 prill, audienca do të jetë më e vëmendshme ndaj informacionit dhe jo formës së paraqitjes. Kështu që, fokusohu te thelbi dhe bëje mesazhin tënd sa më të qartë.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Mund të mendosh për regjistrimin në një kurs arti, letërsie apo shkrimi krijues, por do të ishte më mirë ta shtysh për një moment tjetër. Me Venusin në retrogradë në shtëpinë e edukimit tënd, mund të mos e përjetosh këtë përvojë ashtu siç e dëshiron. Mund të përballesh me një mësues jo të përshtatshëm ose të kesh vështirësi për të gjetur ide frymëzuese. Do të kesh më shumë sukses nëse pret deri pas 12 prillit, kur Venusi do të kthehet në lëvizje të drejtpërdrejtë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Financat e përbashkëta mund të sjellin disa sfida në javët e ardhshme, por me planifikim të kujdesshëm, mund t’i shmangësh problemet. Meqenëse Venusi është në retrogradë deri më 12 prill, investimet dhe aksionet mund të mos performojnë aq mirë sa do të doje. Gjithashtu, ti ose partneri yt mund të bëni shpenzime të tepërta, duke ndikuar në llogarinë tuaj të përbashkët. Për të shmangur problemet financiare, sigurohu që të komunikosh hapur dhe qartë me partnerin dhe këshilltarin tënd financiar.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Lidhja mes teje dhe partnerit mund të duket më e ftohtë gjatë gjashtë javëve të ardhshme, pasi Venusi, planeti i dashurisë dhe marrëdhënieve, ka hyrë në retrogradë. Megjithëse marrëdhënia juaj mund të mos ndihet aq e ngrohtë sa zakonisht, kjo nuk do të thotë që duhet të shmangni njëri-tjetrin. Përkundrazi, përdore këtë periudhë për të biseduar për financat ose për t’u përkujdesur për fëmijët së bashku. Pas 12 prillit, pasioni mes jush do të ringjallet!

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Më mirë shmang konfliktet në vendin e punës tani, pasi Venusi sapo ka hyrë në një periudhë retrograde në sektorin tënd të karrierës. Nëse ndodh një përplasje me një koleg, tërhiqu për një moment dhe lëri gjërat të qetësohen. Nëse përfshihesh në një debat të nxehtë tani, situata mund të bëhet edhe më e ndërlikuar. Është më mirë të presësh për një moment më të qetë, kur do të jesh më i kthjellët dhe i qetë për të biseduar.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Si një Shigjetar, je gjithmonë magnetik dhe tërheqës për partnerët e mundshëm, por tani Venusi ka hyrë në retrogradë, duke ndikuar në karizmën dhe sharmin tënd natyral. Nëse ke dikë që dëshiron ta njohësh më mirë, mund ta fton për një takim, por përdor një qasje më formale. Në të kundërt, mund të presësh deri pas 12 prillit, kur Venusi do të jetë më mbështetës për marrëdhëniet romantike.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ky është një moment i mirë për të riparë dekorin e shtëpisë suaj, veçanërisht nëse dëshiron ta përditësosh ambientin e jetesës. Do të ishte e mençur të angazhosh një dekorues profesionist, pasi Venusi ka hyrë në një periudhë gjashtë-javore retrograde, duke ndikuar në aftësitë estetike dhe krijuese. Gjatë kësaj kohe, shijet e tua në dizajn mund të mos përputhen me pritshmëritë, ndaj ndihma e një eksperti do të ishte thelbësore. Lejo ata të marrin vendimet e vështira për ty dhe të krijojnë ambientin e ëndrrave të tua!

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Si një Ujor, je natyrshëm shumë miqësor, por tani mund të ndihesh më pak i shoqërueshëm, pasi Venusi ka nisur periudhën e tij retrograde, e cila do të zgjasë deri në mes të prillit. Mund të dukesh më formal dhe i rezervuar në komunikimet e tua, dhe të flasësh me një ton më të butë e të kujdesshëm mund të jetë më e vështirë për ty tani. Gjithashtu, mendja jote krijuese mund të jetë në një fazë pushimi, ndaj mund të jetë më mirë të shtysh çdo projekt letrar ose artistik që ke nisur. Mos u shqetëso—ngrohtësia dhe frymëzimi yt artistik do të kthehen shumë shpejt!

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Tani mund të kesh prirjen të shpenzosh para më shpejt se zakonisht, pasi Venusi ka nisur retrogradën në sektorin tënd të pasurisë dhe pronave materiale. Nëse sheh diçka që dëshiron të blesh online ose në një dyqan, sigurohu që të krahasosh vlerën e saj me çmimin. Nëse të duket shumë e shtrenjtë, është më mirë ta lësh për më vonë—gjithmonë mund të kthehesh dhe ta blesh në një moment më të përshtatshëm. E njëjta këshillë vlen edhe për blerjen ose marrjen me qira të një makine. Trego kujdes të shtuar në vendimet financiare tani! /noa.al