Europa reagon pas përplasjes Trump-Zelensky. Gjermania, Franca, Lituania, Spanja dhe Irlanda mbështetje Ukrainës. Rusia: Historike!

Europë- Liderët evropianë kanë reaguar pas takimit të tensionuar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në Shtëpinë e Bardhë, duke shprehur mbështetje të fuqishme për Ukrainën dhe duke kritikuar ashpër pozitat e Rusisë.

Në një postim në platformën "X", kryeministri polak dhe ish-presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, iu drejtua Zelensky-t me fjalët: "I dashur Zelensky, të dashur miq ukrainas, ju nuk jeni vetëm." Ky mesazh është një shenjë e solidaritetit të fortë nga Europa për Ukrainën, pas përplasjes diplomatike që ndodhi mes dy liderëve të fuqishëm.

Ndërkaq, presidenti francez Emmanuel Macron, i pyetur për konfrontimin gjatë qëndrimit të tij në Portugali, theksoi se Rusia është agresori në këtë konflikt, ndërsa populli ukrainas është ai që po sulmohet. Macron theksoi mbështetjen e vazhdueshme të vendeve evropiane dhe aleatëve për Ukrainën, duke theksuar se ato kishin vepruar në mënyrë të drejtë për të sanksionuar Rusinë dhe për të ofruar ndihmën e nevojshme për Kievin që nga fillimi i luftës.

"Është e rëndësishme të respektojmë të gjithë ata që kanë luftuar për dinjitetin e tyre", shtoi Macron, duke theksuar se Europa mbetet e angazhuar për të mbështetur Ukrainën në këtë përpjekje të saj për të ruajtur sovranitetin dhe integritetin territorial.

