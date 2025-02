Takimi i tensionuar në Shtëpinë e Bardhë, media e Ukrainës nxjerr debatin e rëndë në Zyrën Ovale

Zelenskyy dhe Trump përplasen në Shtëpinë e Bardhë mbi mbështetjen e SHBA për Ukrainën. Zelensky largohet nga Shtëpia e Bardhë pa nënshkruar marrëveshje për mineralet pas përplasjes në Zyrën Ovale me Trump

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, u takua me Presidentin e SHBA, Donald Trump, në Zyrën Ovale, në një moment kyç për Ukrainën, ku synohej të sigurohej mbështetje nga SHBA për të përballuar agresionin e mundshëm rus.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky është larguar nga Shtëpia e Bardhë para afatit, njoftoi këshilltari i shefit të Zyrës së Presidentit, Serhii Leshchenko, citon noa.al.

"Një konferencë e përbashkët shtypi midis Trump dhe Zelensky është anuluar. Presidenti i Ukrainës po largohet herët nga Shtëpia e Bardhë", njoftoi Leshchenko.

Diskutimi midis Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, Presidentit të SHBA Donald Trump dhe JD Vance në Shtëpinë e Bardhë u përshkallëzua papritur në një shkëmbim të nxehtë.

Noa.al zbardh më poshtë publikimet e dala sonte në Median ukrainase, Kyiv Independent

Përleshje verbale mes Trump dhe Zelenskyy në Shtëpinë e Bardhë, takimi përfundon në tension

Gjatë një konference për shtyp, një debat i ashpër shpërtheu mes Presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, dhe Zëvendëspresidentit të SHBA-së, JD Vance, pas një deklarate të këtij të fundit.

"Zoti President, me gjithë respektin, mendoj se është mungesë respekti që të vini në Zyrën Ovale dhe të diskutoni këtë çështje përpara mediave amerikane," i tha Vance Zelenskyy-t.

"Ju po dërgoni rekrutë të detyruar në vijën e frontit sepse keni mungesë të fuqisë punëtore. Duhet t’i jeni mirënjohës Presidentit që po përpiqet ta përfundojë këtë konflikt," shtoi ai.

Zelenskyy e pyeti Vance nëse kishte qenë ndonjëherë vetë në Ukrainë për të parë nga afër situatën.

"Kam parë… kam ndjekur raportimet," u përgjigj Vance.

Në një moment, ndërsa Zelenskyy filloi të përgjigjej, Trump e ndërpreu, duke i thënë:

"Ke folur shumë. Vendi yt është në një situatë të vështirë. Nuk po fitoni."

Zelenskyy iu përgjigj: "Ne qëndrojmë, zoti President. Ne qëndrojmë në vendin tonë, qëndrojmë të fortë. Që nga fillimi i luftës kemi qenë vetëm. Dhe ne jemi mirënjohës. Unë kam thënë faleminderit në këtë kabinet."

Trump vazhdoi: "Nuk jeni në një pozicion të mirë. Nuk keni kartat e duhura në këtë moment."

Zelenskyy u përgjigj shkurt: "Unë nuk po luaj me letra."

Trump e akuzoi Zelenskyy-n se po rrezikon Luftën e Tretë Botërore:

"Po luan bixhoz me Luftën e Tretë Botërore! Dhe ajo që po bën është shumë e papërshtatshme për këtë vend. Kjo është e gjitha."

Trump gjithashtu tha se Ukraina nuk ka qenë kurrë e vetme, sepse "ish-presidenti i marrë, Joe Biden, i dha Kievit ndihmë ushtarake."

"Nëse nuk do të kishit pajisjet tona ushtarake, kjo luftë do të kishte përfunduar për dy javë, apo jo?" shtoi Trump.

Tensioni rritet, marrëveshja ekonomike anulohet

Trump deklaroi se do të ishte e vështirë të bëhej biznes në këto kushte, ndërsa Vance sugjeroi gabimisht se Zelenskyy nuk kishte falënderuar asnjëherë SHBA-në për ndihmën.

Zelenskyy përsëriti se ishte mirënjohës, por Trump e akuzoi se nuk ishte serioz për arritjen e një armëpushimi.

"Ju jeni të bllokuar atje. Njerëzit po vdesin. Po mbaroni nga ushtarët," tha Trump.

"Sigurisht, ne duam të ndalim luftën," u përgjigj Zelenskyy.

Trump këmbënguli: "Por ti po thua që nuk do një armëpushim? Unë dua një armëpushim. Sepse do ta arrish një armëpushim më shpejt sesa një marrëveshje."

Në fund të debatit, Trump bëri një koment ironik:

"Do të bëhet një spektakël i shkëlqyer televiziv."

Pas kësaj, konferenca për shtyp u ndërpre papritur. Në një video të postuar online, ambasadorja ukrainase në SHBA, Oksana Markarova, shihet duke tundur kokën në mosbesim.

Trump i dha dorën Zelenskyy-t, ndërsa qëndronin përballë gazetarëve, por nuk tha asnjë fjalë ndërsa pyetjet drejtoheshin ndaj tyre.

Sipas CNN, Zelenskyy u largua nga Shtëpia e Bardhë pak pas këtij incidenti, ndërsa nënshkrimi i marrëveshjes për mineralet dhe konferenca e planifikuar për shtyp u anuluan.

Postimi i Trump në Truth Social

Në të njëjtën kohë, Trump postoi në platformën e tij Truth Social:

"Sot patëm një takim shumë domethënës në Shtëpinë e Bardhë. U mësuan shumë gjëra që nuk mund të kuptoheshin kurrë pa një bisedë nën presion dhe tension. Është e mahnitshme çfarë zbulohet përmes emocioneve, dhe kam vendosur që Presidenti Zelenskyy nuk është gati për paqe nëse Amerika është e përfshirë, sepse ai mendon se përfshirja jonë i jep atij një avantazh të madh në negociata. Unë nuk dua avantazh, dua paqe. Ai e ka fyer Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Zyrën e saj të shenjtë Ovale. Ai mund të kthehet kur të jetë gati për paqe."

Kriza në negociata dhe marrëveshja e diskutueshme e mineraleve

Vizita e Zelenskyy-t në SHBA erdhi pas javësh negociata të tensionuara, pasi Ukraina refuzoi dy draft-marrëveshjet e para, duke i konsideruar të njëanshme, pa ndonjë angazhim të SHBA-së për sigurinë e Ukrainës.

Marrëveshja e shumëdebatuar kishte për qëllim krijimin e një fondi, ku Ukraina do të kontribuonte me 50% të të ardhurave nga burimet e saj minerale shtetërore, përfshirë naftën, gazin dhe infrastrukturën logjistike.

Përditësim drejtpërdrejt

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump deklaroi se presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky "nuk është gati për paqe".

Trump e tha këtë në një postim në platformën e tij të mediave sociale, Truth Social.

"Ne patëm një takim shumë domethënës në Shtëpinë e Bardhë sot. Mësuam shumë që nuk mund të kuptoheshin kurrë pa biseda nën një zjarr dhe presion të tillë," shkroi Trump.

Presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina nuk do të pajtohet me një armëpushim pa garanci sigurie.

"Putini e ka shkelur armëpushimin 25 herë. Prandaj, ne nuk do të pajtohemi për një armëpushim pa garanci sigurie. Nuk mjafton një dokument. Ne kemi nevojë për një ushtri të fortë. Ushtarët rusë kanë frikë nga ne, por nëse kemi rezerva bosh, nuk do të kemi me çfarë të mbrohemi", tha Zelensky.

Gjatë takimit, Zelenskyy theksoi se premtimet e paqes nga Vladimir Putin nuk janë të besueshme, duke përmendur historinë e tij me marrëveshje të thyera.

Trump, nga ana tjetër, deklaroi se Putin nuk ka shkelur asnjë marrëveshje me të.

Trump i kërkoi Zelenskyy-t të ishte më mirënjohës, duke e paralajmëruar se po "rrezikon Luftën e Tretë Botërore".

Ndërkohë, zëvendëspresidenti JD Vance, një nga kritikët më të mëdhenj të ndihmës amerikane për Ukrainën, e akuzoi Zelenskyy-n për mungesë respekti, pasi ai debatoi me Trump në prani të mediave amerikane.

"A ke thënë ndonjëherë ‘faleminderit’?" – e pyeti Vance presidentin ukrainas.

Marrëveshja ekonomike mes SHBA dhe Ukrainës

Delegacioni ukrainas pritej të nënshkruante një marrëveshje të rëndësishme ekonomike me SHBA, e cila ka për qëllim financimin e rindërtimit të Ukrainës pas dëmeve të luftës dhe forcimin e lidhjeve midis dy vendeve për vitet e ardhshme.

Trump tha se marrëveshja ekonomike është një angazhim i madh nga SHBA.

Ai theksoi se SHBA ka pak rezerva të mineraleve të rralla, të cilat ndodhen në sasi të mëdha në Ukrainë dhe mund të përdoren për teknologjinë e inteligjencës artificiale dhe armatimin ushtarak amerikan.

Zelenskyy përmendi potencialin e eksporteve të gazit natyror të lëngshëm nga Ukraina në Evropë, por kundërshtoi deklaratën e Trump-it se Evropa ka bërë më pak se SHBA për të ndihmuar Ukrainën.

Zelenskyy: "Nuk ka kompromise me një vrasës"

Zelenskyy e quajti Putin-in një vrasës dhe terrorist, duke këmbëngulur se nuk duhet të ketë kompromis me një vrasës. Ai solli fotografi të printuara për t’ia treguar Trump-it, por gazetarët e pranishëm nuk patën mundësi t’i shihnin.

Çfarë ndodhi me marrëveshjen

Marrëveshja e debatuar gjatë krijon një fond në të cilin Ukraina do të kontribuojë me 50% të të ardhurave nga monetizimi i ardhshëm i burimeve minerale në pronësi të shtetit, duke përfshirë infrastrukturën e naftës, gazit dhe logjistikës.

Ngurrimi i Zelenskit për të shkruar draftin fillestar, paraqitur atij nga Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent në Kiev më 12 shkurt, bëri që Trump të sulmonte në publik presidentin ukrainas.

Javën e kaluar, Trump denoncoi kreun e shtetit të Ukrainës si një "diktator", duke e akuzuar atë për refuzimin e mbajtjes së zgjedhjeve, duke i bërë jehonë narrativave të rreme të Kremlinit për paligjshmërinë e Zelenskit.

Ndërsa ekipet e SHBA-së dhe Ukrainës bënë përparim në marrëveshjen, Trump e zbuti retorikën e tij, duke tërhequr deklaratat e tij të mëparshme.

"A e thashë këtë? Nuk mund ta besoj se do ta thosha këtë," tha Trump gjatë një takimi me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer më 27 shkurt, kur u pyet nga një gazetar nëse ai ende e konsideron Zelensky një "diktator".

Ndërsa negociatorët ukrainas ia dolën t’i shtyjnë kushtet më të vështira të vendosura nga SHBA në draftet fillestare, të tilla si kërkesa për Kievin për të mbushur një fond rindërtimi prej 500 miliardë dollarësh dhe një klauzolë investimi 2:1 për Kievin për të dyfishuar ndihmën e dhënë nga SHBA, marrëveshja aktuale kuadër përmban ende pak në lidhje me garancitë e sigurisë.

Zelensky tha se angazhimet e sigurisë do të diskutohen në raundet e ardhshme të bisedimeve me SHBA-në dhe partnerët e tjerë, megjithëse Trump tashmë ka sinjalizuar se pret që partnerët evropianë të marrin përgjegjësinë për sigurinë e Ukrainës pas luftës.

Para bisedimeve të tij me Trump, Zelensky u takua me një delegacion dypartiak nga Senati amerikan. Zelensky tha se ata diskutuan ndihmën e vazhdueshme ushtarake për Ukrainën, përpjekjet për të arritur paqen, vizionin e Ukrainës për përfundimin e luftës dhe rëndësinë e garancive të besueshme të sigurisë.

Vizita përfshin gjithashtu një takim me komunitetin ukrainas, një fjalim në Institutin Hudson dhe aktivitete të tjera.