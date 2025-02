Debati i paprecedentë! Anullohet konferenca për shtyp! Trump: Zelensky nuk respektoi SHBA-në! Të kthehet kur të jetë gati për paqe!

SHBA – Presidenti amerikan Donald Trump ka ndarë një deklaratë pas takimit të tij me presidentin ukrainas Voldymyr Zelensky në Shtëpinë e Bardhë. Në një postim në rrjete sociale Trump shkruan se takimi i sotëm ishte shumë domethënës, pasi tregoi se Zelensky nuk është gati për paqe.

Trump thotë se Zelensky nuk e respektoi SHBA-në gjatë takimit të mbajtur këtë të premte, dhe ky i fundit mund të kthehet vetëm kur të jetë gati për paqe. Bëhet me dije gjithashtu se si pasojë e tensioneve gjatë takimit, është anulluar dhe konferenca për shtyp që ishte parashikuar të mbahej mes dy liderëve.

"Ne patëm një takim shumë domethënës në Shtëpinë e Bardhë sot. U mësua shumë që nuk mund të kuptohej kurrë pa biseda nën një zjarr dhe presion të tillë. Është e mahnitshme ajo që del përmes emocioneve dhe unë kam vendosur që presidenti Zelensky nuk është gati për paqe nëse përfshihet Amerika, sepse ai mendon se përfshirja jonë i jep atij një avantazh të madh në negociata. Nuk dua avantazhe, dua PAQE. Ai nuk i respektoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Zyrën e tyre të dashur Ovale.Ai mund të kthehet kur të jetë gati për paqe",- thuhet në postimin e Trump.

