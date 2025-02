Aksion në Mitrovicën e veriut, policia konfiskon armë, eksploziv dhe uniforma ushtarake

Policia e Kosovës informon se ka konfiskuar armë eksploziv dhe uniforma ushtarake në një fshat të Leposaviçit në Mitrovicën e Veriut=

Sipas njoftimit, realizmi i operacionit policor rezultoi me gjetjen dhe konfiskimin e armës, municionit, një sasie të eksplozivit dhe uniformave ushtarake, të cilat do të prezantohen për media në një konferencë ku do të marrë pjesë ministri i MPB-së, Xhelal Sveçla, drejtori i përgjithshëm i PK-së kolonel Gazmend Hoxha dhe zv drejtori i DRP Mitrovicë Veri, Veton Elshani.

Konferenca do të mbahet në ndërtesën e Drejtorisë Rajonale të Policisë-Mitrovica Veri, ora 18:00