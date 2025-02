Proda me zëdhënëset e 12 drejtorive policore: Transparencë me median dhe qytetarët

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Ilir Proda, zhvilloi një takim me Sektorin për Komunikimin me Median dhe Publikun, si dhe me zëdhënëset e DVP-ve në 12 qarqe, raporton noa.al.

Takimi u zhvillua në kuadër të ciklit të trajnimeve për punonjësit e Policisë, lidhur me përgjegjësitë e strukturave të Policisë së Shtetit për garantimin e mbarëvajtjes së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, maj 2025.

Trajnimi, i cili u mbajt sot në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, përfshiu specialistët e Sektorit për Median dhe Komunikimin me Publikun, si në qendër ashtu edhe në 12 qarqe.

Ilir Proda foli mbi nevojën për përmirësim të vazhdueshëm në interes të informimit në kohë të qytetarëve. Ai tha se kjo kërkon angazhim të shtuar, profesionalizëm dhe reagim të shpejtë për çdo ngjarje dhe rezultat të punës së strukturave të Policisë së Shtetit.

“Transparenca me median dhe qytetarët është guri i themelit në marrëdhënien e besimit, bashkëpunimit dhe reciprocitetit mes Policisë së Shtetit, medias dhe qytetarëve.

Puna dhe performanca juaj janë thelbësore për përmirësimin e mëtejshëm të imazhit të Policisë së Shtetit.

Ndërveproni me qytetarët dhe median me korrektësi dhe etikë, si dhe kushtojini vëmendje maksimale çdo indicieje që vjen prej tyre për paligjshmëri të ndryshme në përditshmëri dhe gjatë çdo faze të procesit zgjedhor, duke i përcjellë ato në strukturat përkatëse për ndjekje dhe zgjidhje", tha Proda.

Ky trajnim për specialistët e Komunikimit me Median dhe Publikun pason trajnimet e zhvilluara më herët në Akademinë e Sigurisë për drejtuesit e Policisë, si në qendër ashtu edhe në qarqe, në kuadër të traditës tashmë të konsoliduar të trajnimeve për shërbimet e Policisë përpara proceseve zgjedhore, me qëllim përmbushjen sa më efektive të detyrave funksionale, të cilat janë thelbësore për rendin publik dhe imazhin e vendit. /noa.al