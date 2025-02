Kina miraton programet pilot të drejtuara nga 13 firma të huaja në shërbimet e telekomunikacionit me vlerë të shtuar

Hapja e informacionit dhe komunikimit të Kinës, investitorët e huaj marrin akses të gjerë në shërbimet e telekomunikacionit

Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë së Informacionit të Kinës (MIIT) miratoi grupin e parë të 13 kompanive me investime të huaja në Pekin, Shangai, Hainan dhe Shenzhen, të cilët do të kryejnë operacione pilot në shërbimet e telekomunikacionit me vlerë të shtuar.

Ky zhvillim shënon një tjetër hap të madh në hapjen e sektorit të informacionit dhe komunikimit të Kinës.

Nga ministria mësohet se kompanive u lejohet të angazhohen në aktivitete telekomunikacioni si qasja në internet dhe shërbimet e informacionit, në përputhje me miratimin.

Bizneset e ndërlidhura të këtyre firmave, të cilat kanë marrë miratimin për operacionet pilot dhe janë kryesisht filiale të kompanive të njohura shumëkombëshe, pritet t’u ofrojnë konsumatorëve kinezë një gamë më të larmishme shërbimesh dhe produktesh telekomunikacioni.

Ky zhvillim parashikohet të stimulojë më tej vitalitetin e tregut, të përmirësojë cilësinë dhe standardet e shërbimit, si edhe të përmbushë më mirë nevojat në rritje të stilit të jetesës digjitale të publikut.

Deri në fund të shkurtit 2025, numri i firmave të telekomunikacionit me investime të huaja pati një rritje vjetore prej 30%, duke kaluar 2400 të tilla, treguan të dhënat e fundit.

Tetorin e kaluar, MIIT nisi një program pilot për të zgjeruar hapjen në shërbimet e telekomunikacionit në katër zona të caktuara në Pekin, Shangai, Hainan dhe Shenzhen.

Programi u lejon investitorëve të huaj të operojnë biznese në pronësi të plotë, të tilla si qendrat e të dhënave në internet, si edhe të angazhohen në përpunimin e transaksioneve dhe të dhënave online brenda zonave të caktuara.

Ata gjithashtu mund të përfitojnë akses më të madh në shërbimin e informatikës cloud të Kinës, si edhe në tregjet e shërbimeve të fuqisë kompjuterike.