‘Tik, tak, tik, tak…; së shpejti do të bien maskat’. Icardi shpë*then publikisht ndaj Wanda Nara

Mauro Icardi dhe Wanda Nara vazhdojnë të dominojnë titujt e mediave edhe pas ndarjes së tyre, pasi saga e divorcit po rezulton po aq dramatike sa edhe martesa e tyre. Çifti ishte i martuar për 10 vite, një marrëdhënie që nisi mes polemikash.

Nara ishte më parë e martuar me Maxi López, ish-shokun e skuadrës së Icardit te Sampdoria. Martesa e tyre përfundoi në vitin 2013, pas akuzave se Nara kishte pasur një lidhje me Icardin. Pak pasi divorci u finalizua në maj 2014, ajo u martua me ish-kapitenin e Interit. Pas një dekade të mbushur me drama, konflikte publike, akuza për tradhti dhe spektakël në rrjetet sociale, marrëdhënia e tyre e trazuar përfundoi përfundimisht në korrik 2024.

Sulmuesi argjentinas i Galatasaray ka publikuar një mesazh të ashpër në rrjetet sociale, duke sulmuar ish-partneren dhe nënën e dy vajzave të tij, pas denoncimit të saj për keqtrajtim të supozuar ndaj njërit prej fëmijëve që ajo ka me Maxi López:

"Tik, tak… Kujdes, së shpejti do të bien maskat. Nuk e kam të qartë nëse ajo që më denoncon për dhunë është e njëjta që më shkruan për të më kërkuar të shkoj të shoh tre fëmijët… Sepse unë i kam rritur dhe ata më thërrasin ‘baba’, fjalë për fjalë.

Është e njëjta që më ka denoncuar për dhunë gjinore, sulme, fyerje dhe posedim armësh, por dy ditë më vonë u paraqit në shtëpinë time sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Mmmm, e çuditshme. A nuk mendoni kështu edhe ju?

Meqë nuk i leverdis, tani kërkon të ndryshojë juridiksionin, pasi ka ndërruar tre avokatë? Çfarë strategjie brilante, ose çfarë këshille të keqe ligjore, do të thosha unë. Gjithsesi, të shohim kush do të na bëjë favorin.

Po ju lë një provë të vogël nga shumë që kam. Ahhh, harrova… Ajo gjithashtu kërkoi numrin tim të telefonit nga frika… Frikë se e vërteta do të dalë në dritë? Apo nga çfarë tjetër kemi frikë? Tik, tak, tik, tak…"