Pandev: Interi arrin më mirë se Napoli në përballjen direkte, kujdes Atalantën për titullin

Ish-sulmuesi Goran Pandev, në një intervistë për “Sky Sport”, analizoi përballjen mes Napolit dhe Interit (dy skuadra me të cilat ka luajtur), duke e konsideruar ekipin zikaltër si më të përgatitur për këtë sfidë.

"Interi arrin më mirë se Napoli. Në muajin e fundit, napoletanët kanë pasur disa probleme dhe shumë dëmtime, duke mos arritur rezultatet që dëshironin. Zikaltërit kanë qenë favoritë që nga fillimi për ta fituar titullin, edhe pse Napoli po bën një kampionat të shkëlqyer. Kjo ndeshje direkte nuk do ta vendosë kampionin e Serie A, por do të jetë një përballje e hapur dhe e vështirë. Kujdes edhe nga Atalanta, që nuk ka angazhime në kupat europiane, ashtu si Napoli".

Pandev u ndal edhe te Napoli i Antonio Contes, duke thënë: "Me një trajner kaq fitues dhe me merkaton e verës, e prisja një Napoli të tillë. Bashkë me Interin janë favoritët për titullin e Serie A".

Ish-lojtari i Napolit dhe Interit vlerësoi edhe dyshen sulmuese të zikaltërve, Lautaro Martinez-Marcus Thuram: "Çifti Thuram-Lautaro është më i forti në kampionat. Ata kuptohen shumë mirë në fushë dhe shënojnë shumë gola. Rikuperimi i Thuram është thelbësor për këtë ndeshje, pasi ai është një lojtar që krijon rrezik në sulm dhe ndihmon edhe në fazën mbrojtëse".

Me këtë analizë, Pandev thekson se Interi është në formë më të mirë, por Napoli mbetet një rival i fortë dhe nuk duhet nënvlerësuar.