Zelenskyy mbërrin në Uashington në takim me Trump. Pritet nënshkrimi i marrëveshjes për mineralet e rralla

Uashington, 28 shkurt 2025- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Uashington. Ai do të takohet me presidentin amerikan Donald Trump ku dhe do të diskutojnë për nënshkrimin e marrëveshjes mes dy vendeve për tokat me mineralet e rralla.

Megjithatë vizita e Zelenskyt në Uashington, ka një fillim të vështirë. Donald Trump donte ta anulonte atë, por – sipas transmetuesit francez Bfmtv – udhëheqësi i Elysée Emmanuel Macron e bindi atë ta takonte. Trump dëshiron t’i marrë këto toka si një formë dëmshpërblimi për miliarda dollarët që SHBA ka shpenzuar për mbështetjen që i ka dhënë në luftën me Rusinë.

Udhëheqësi amerikan e quan atë një "marrëveshje historike" dhe tregon përfitimet ekonomike të përdorimit të tokës së rrallë, ndërsa Zelensky, nga ana tjetër, paralajmëroi se "suksesi" do të varet nga bisedimet me dyer të mbyllura. Përpara se të bëhet mbyllja e marrëveshjes, ai kërkon garanci konkrete sigurie, por në draftin e rrjedhur në media të ndryshme nuk ka asnjë angazhim të qartë, vetëm një referencë të paqartë për mbështetjen e SHBA për "përpjekjet" e Ukrainës për të arritur "paqe të qëndrueshme".

Zelensky nuk është i kënaqur. Prandaj rezervat e tij që ai do të diskutojë gjithashtu të dielën në Londër, ku kryeministri britanik Keir Starmer, i cili gjithashtu sapo është kthyer nga një vizitë në Uashington, do të presë një takim me liderë të tjerë europianë, duke përfshirë Macron, kryeministrin italian Giorgia Meloni dhe Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, shkroi La Republicca.

Pse Ukraina është strategjike?

Në Ukrainë, rezervat e depozitave të tokës së rralla në Azov vlerësohen të tejkalojnë ato të depozitave më të rëndësishme të Amerikës së Veriut. Kievi, përveç se ka depozita të tokës së rrallë, ka depozitime të shumicës së të ashtuquajturave lëndë të para kritike , të cilat përfshijnë gjithashtu litium, titan dhe minerale të tjera. Në veçanti, sipas Ministrisë ukrainase të Mbrojtjes së Mjedisit dhe Burimeve Natyrore, vendi strehon depozitat e 22 nga 50 materialet e identifikuara si kritike nga Shtetet e Bashkuara dhe 20 nga 34 lëndët e para të identifikuara si kritike nga Bashkimi Europian, siç kishte raportuar vetë Komisioni.

Ukraina është ndër dhjetë vendet e para në botë për sa i përket rezervave të vërtetuara të titanit dhe përbën 7% të prodhimit global dhe është prodhuesi i pestë më i madh i galiumit. Depozita Zavalievsky është një nga depozitat më të rëndësishme të njohura dhe të pashfrytëzuara të grafitit në Evropë.

Sipas një studimi të publikuar në vitin 2023 nga Instituti Kombëtar Gjeologjik i Ukrainës, Ukraina ka afërsisht 2.6 miliardë ton rezerva tokash të rralla. Shumë nga depozitat kritike të lëndës së parë ndodhen në Donbass.

Pse Trump dëshiron tokat e rralla të Ukrainës?

Për të kuptuar se çfarë qëndron pas pretendimit të Trump për lëndët e para të Ukrainës, duhet marrë parasysh fakti se, sipas disa vlerësimeve, të paktën 12.4 trilion dollarë në vlerë totale të depozitave të energjisë, metaleve dhe mineraleve të Ukrainës janë aktualisht nën kontrollin e Moskës. Përveç 63% të depozitave të qymyrit të vendit, Rusia kontrollon 11% të depozitave të saj të naftës, 20% të depozitave të gazit natyror, 42% të depozitave të saj të metaleve dhe 33% të depozitave të saj të tokës së rrallë dhe mineraleve të tjera thelbësore, duke përfshirë litiumin.

Kur mendoni se Rusia tashmë ka disa milionë tonë më shumë rezerva se Uashingtoni dhe se Pekini kontrollon më shumë se gjysmën e tyre, bëhet menjëherë e qartë pse Trump po përpiqet të luajë këtë lojë. Një numër tjetër mund të jetë i dobishëm për të kuptuar vlerën në fjalë: në vitin 2023, Shtetet e Bashkuara shpenzuan 190 milionë dollarë për importin e tokave të rralla. Pa këto, teknologjitë më të fundit të zhvilluara nga gjigantët e Big Tech nuk mund të prodhohen.