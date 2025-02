Horoskopi ditor nga Susan Miller për të premten, 28 shkurt 2025

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e premte 28 Shkurt 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Duket se diçka e fshehur kërkon vëmendjen tënde dhe mund të jetë mjaft e rëndësishme. Ke disa plane të mëdha për të realizuar, por tani nuk është momenti i duhur për t’i treguar botës. Përqendrohu në përmirësimin dhe përgatitjen e tyre. Intuita jote është shumë e mprehtë, ndaj besoji vetes dhe ki siguri se gjithçka që po planifikon tani do të jetë gati për të nisur së shpejti. Nëse po përgatitesh për të prezantuar një version më të disiplinuar të vetes, ji krenar për atë që ke arritur.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Mund të takosh dikë të veçantë, që është shumë i mençur dhe i gatshëm për të krijuar një lidhje të thellë dhe afatgjatë me ty. Ky person mund të të japë këshilla të vlefshme ndërsa diskutoni tema të rëndësishme për jetën, dhe kjo mund të shndërrohet në një miqësi të bukur në muajt e ardhshëm. Ka shumë mundësi që ta njohësh këtë person përmes miqve të tu, gjatë ndonjë aktiviteti humanitar apo edhe në internet.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Disa gjëra të rëndësishme mund të ndodhin në jetën tënde tani. Nëse ndjen se diçka e madhe po afrohet, ndoshta ke të drejtë. Pesë planetë ndodhen në sektorin që lidhet me drejtimin e jetës tënde, ndërsa hëna e re e djeshme vazhdon të të shtyjë drejt ndryshimeve pozitive. Tani është koha të vendosësh se për çfarë dëshiron të njihet emri yt dhe të fillosh të punosh për ta bërë ëndrrën tënde realitet.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Është momenti për t’u fokusuar tek synimet dhe arritjet që do të të ndihmojnë në karrierë. Ndoshta je duke zgjedhur një degë studimi në universitet, një vendim i rëndësishëm që do të ndikojë në të ardhmen tënde. Nëse ndjek pasionin tënd, do të jesh më i kënaqur me rezultatet. Por nëse nuk je i interesuar për një rrugë tradicionale edukimi, mund të krijosh vetë rrugën tënde dhe të arrish gjëra të mëdha. Kjo nuk do të ndodhë brenda natës, por nuk ka problem – e rëndësishme është të ecësh përpara me besim.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Mund të përjetosh një ndryshim të rëndësishëm financiar, dhe ndoshta ke kohë që e ke parë këtë moment duke ardhur. Ky nuk është një transaksion i zakonshëm – mund të lidhet me kredi, hipotekë, trashëgimi ose taksa. Nëse kërkon mundësi të ndryshme, mund të gjesh një mënyrë për të organizuar më mirë financat e tua dhe për të ulur shpenzimet mujore. Një këshilltar financiar me përvojë mund të të ndihmojë të marrësh vendimet e duhura dhe të zvogëlosh borxhet në mënyrë strategjike.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Një ëndërr që dikur e mendoje të pamundur mund të realizohet falë ndikimit të hënës së re të djeshme në sektorin e partneriteteve. Ka mundësi që shumë shpejt të bësh një marrëveshje të rëndësishme, por suksesi i saj do të varet nga këmbëngulja dhe besimi yt. Mund të vendosësh të largohesh nga një situatë që nuk të përshtatet më, ose mund të marrësh një angazhim serioz, duke të afruar më shumë me një qëllim të madh që ke pasur prej kohësh.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Ke plane të mëdha dhe emocionuese për karrierën tënde, por mund të jetë e nevojshme një rishikim i fundit përpara se t’i ndash me të tjerët. Ndërsa përgatitesh për të ecur përpara, është e rëndësishme të kesh një strategji të qartë. Organizimi është një nga pikat e tua më të forta, dhe tani mund ta përdorësh për të kapërcyer sfidat që mund të lindin. Nëse të duhet të marrësh një vendim të vështirë, beso instinktet e tua.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Një ëndërr e kahershme mund të bëhet realitet tani, pasi Saturni dhe Neptuni po afrohen me njëri-tjetrin. Me pesë planetë të vendosur në sektorin tënd krijues, energjia është në kulmin e saj. Hëna e re e djeshme vazhdon të të japë shtysë pozitive dhe ndikimi i saj do të ndihet për gjashtë muajt e ardhshëm. Nëse dëshiron të ndërtosh vetëbesimin, të punosh për një projekt artistik apo të mendosh për krijimin e një familjeje, përpjekjet e tua do të sjellin rezultate të jashtëzakonshme dhe transformuese.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Ky mund të jetë momenti i duhur për të blerë një shtëpi ose për të nënshkruar një kontratë qiraje afatgjatë për një apartament të bukur. Një energjí e fuqishme pozitive po ndikon sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes, duke e bërë këtë fushë të jetës tënde kryesore. Hëna e re e djeshme, e kombinuar me ndikimin e katër planetëve të tjerë, tregon se ky vendim mund të jetë afatgjatë dhe i qëndrueshëm. Saturni do të të ndihmojë të sigurohesh që zgjedhja jote të jetë e duhura për të ardhmen.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Një mundësi për të eksploruar mënyra të reja transporti mund të të vijë tani, falë energjisë ndihmuese nga hëna e re e djeshme. Mund të jetë momenti për të blerë një makinë të re ose për të shfrytëzuar më mirë transportin publik. Analizo opsionet me kujdes, sepse një zgjidhje mund të jetë më e përshtatshmja për nevojat e tua dhe mund të rezultojë një investim i qëndrueshëm për të ardhmen. Duke marrë parasysh kohën dhe kostot e përditshme të lëvizjes, ky është një vendim me rëndësi—dhe padyshim që do të zgjedhësh më të mirën.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Tani është koha të bëhesh mjeshtër i financave të tua! Dielli, Hëna, Mërkuri dhe Neptuni po e forcojnë ndikimin praktik të Saturnit në sektorin tënd të të ardhurave, duke e bërë këtë një moment të shkëlqyer për menaxhimin e parave. Falë hënës së re, aftësitë e tua për të organizuar financat mund të sjellin rezultate të mira për gjashtë muajt e ardhshëm. Analizo shpenzimet e tua të rregullta dhe vendos një kufi për shpenzimet e panevojshme.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Mund të jesh më kritik ndaj vetes dhe ëndrrave të tua tani, por kjo mund të jetë pozitive për ty. Hëna e re e djeshme ndodhi në shenjën tënde, një fenomen që ndodh vetëm një herë në vit, dhe këtë herë ishte shumë i fuqishëm, pasi katër planetë të tjerë (Dielli, Mërkuri, Saturni dhe Neptuni) ndodhen gjithashtu në Peshqit. Çfarëdo që të vendosësh të ndjekësh tani, do të kërkojë entuziazëm fëmijëror dhe disiplinë të fortë, një kombinim jo i lehtë, por ti ke gjithçka që të duhet për të realizuar qëllimin tënd! /noa.al