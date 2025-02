BE reagon ashpër kundër kërcënimeve të Trump për tarifat: Do ta pësojnë rëndë industritë ikonike të SHBA

Bashkimi Evropian reagoi me ashpërsi ndaj deklaratave të ish-presidentit amerikan Donald Trump, i cili akuzoi bllokun 27-vendesh se ishte krijuar për të dëmtuar Shtetet e Bashkuara. BE paralajmëroi se do të kundërpërgjigjej fuqishëm ndaj çdo tarife të re deri në 25% mbi produktet e saj, raporton noa.al duke cituar AP.

Këto deklarata e përshkallëzuan më tej tensionin transatlantik, i cili është përkeqësuar nga kërcënimet e Trump për të hequr garancitë e sigurisë për aleatët evropianë.

Reagimi i BE-së erdhi pasi Trump deklaroi për gazetarët se "Bashkimi Evropian u formua për të dëmtuar Shtetet e Bashkuara. Ky ka qenë gjithmonë qëllimi i tij dhe ata e kanë realizuar mjaft mirë", duke shtuar se kjo situatë do të marrë fund sapo ai të rikthehet në krye të Shtëpisë së Bardhë.

Në përgjigje të këtyre deklaratave, presidenti i radhës i BE-së, Donald Tusk, reagoi menjëherë.

"BE-ja nuk u krijua për të prishur askënd", shkroi ai në një postim në platformën X. "Përkundrazi, ajo u formua për të ruajtur paqen, për të ndërtuar respekt mes kombeve, për të krijuar një treg të lirë dhe të ndershëm, si dhe për të forcuar miqësinë transatlantike. Kjo është e vërteta e thjeshtë."

Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez gjithashtu e kritikoi ashpër Trumpin, duke theksuar vendosmërinë e BE-së për t’iu kundërvënë çdo tarife të padrejtë.

“Ne do të mbrojmë veten përballë atyre që na kërcënojnë me tarifa të padrejta dhe përpjekje për të minuar sovranitetin tonë ekonomik. BE-ja është e përgatitur dhe e bashkuar për ta bërë këtë,” tha Sánchez gjatë një fjalimi në veri të Spanjës.

BE-ja paralajmëroi se, nëse Trump vendos të zbatojë tarifat, blloku do të përgjigjet me masa të ashpra kundër industrive ikonike amerikane, duke përfshirë burbonin, xhinset dhe motoçikletat.

"Spanja dhe BE-ja kanë punuar prej muajsh për të hartuar një përgjigje të fuqishme ndaj çdo lëvizjeje të njëanshme nga SHBA. Ne do të veprojmë si një bllok i bashkuar," shtoi Sánchez.

Zëdhënësi i Komisionit Evropian për tregtinë, Olof Gill, deklaroi se BE-ja nuk do të tolerojë barriera të pajustifikuara tregtare dhe do të reagojë me vendosmëri ndaj çdo mase të padrejtë.

“Bashkimi Evropian do të veprojë menjëherë për të mbrojtur tregtinë e lirë dhe të ndershme, si dhe interesat e qytetarëve dhe bizneseve evropiane. Ata presin që ne të mbrojmë të drejtat e tyre dhe ne nuk do t’i zhgënjejmë,” u shpreh Gill.

Nga ana e tij, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për çdo përballje ekonomike.

“Ne jemi tenxherja e arit. Ne jemi ata që të gjithë duan. Ata mund të hakmerren, por hakmarrja e tyre nuk do të jetë e suksesshme. Nëse ne ndalojmë blerjet, ne fitojmë,” tha ai.

Zëdhënësi i Komisionit Evropian kundërshtoi gjithashtu narrativën e Trump, duke theksuar rëndësinë e BE-së si një fuqi ekonomike e dobishme për SHBA-në.

“Bashkimi Evropian është tregu më i madh i lirë në botë dhe ka sjellë përfitime të mëdha për Shtetet e Bashkuara," tha Gill. "Ai ka lehtësuar tregtinë, ka ulur kostot për eksportuesit amerikanë dhe ka harmonizuar standardet dhe rregulloret, duke e bërë më të lehtë për kompanitë amerikane të operojnë në Evropë."

Sipas të dhënave të BE-së, volumi i tregtisë mes dy blloqeve arrin në rreth 1.5 trilion dollarë, duke përfaqësuar afro 30% të tregtisë globale. Ndërsa Trump ankohet për deficitin tregtar të SHBA-së me BE-në, blloku evropian thekson se ky bilanc është i ekuilibruar nga suficiti amerikan në tregtinë e shërbimeve.

Në vitin 2023, tregtia me mallra mes BE-së dhe SHBA-së arriti në 851 miliardë euro (878 miliardë dollarë), ku BE-ja kishte një suficit prej 156 miliardë eurosh (161 miliardë dollarë). Nga ana tjetër, tregtia e shërbimeve ishte 688 miliardë euro (710 miliardë dollarë), ku SHBA-ja kishte një avantazh prej 104 miliardë eurosh (107 miliardë dollarë).

Duke marrë parasysh këto shifra, BE-ja thekson se një luftë tregtare mes dy blloqeve do të ishte e dëmshme për të dyja palët.

“Është jetike të shmangim një luftë tregtare që do të ndikonte negativisht në ekonomitë tona,” theksoi Gill. “Ne duhet të punojmë së bashku për të ruajtur këto mundësi për qytetarët dhe bizneset tona. Nuk duhet të jemi kundër njëri-tjetrit, por të kërkojmë bashkëpunim dhe dialog.”

Ai shtoi se BE-ja është e hapur për negociata dhe marrëveshje të ndershme, por do të reagojë fort nëse Shtetet e Bashkuara veprojnë në mënyrë të njëanshme.

“Evropa është për dialogun, transparencën dhe reciprocitetin. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, por vetëm nëse të dyja palët luajnë sipas rregullave,” përfundoi Gill.