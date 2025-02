Ka politraumë në trup/ Policia e Shtetit arreston 36-vjeçarin pasi aksidentoi efektivin në ‘Fresk’

Tiranë, 25 shkurt 2025- Policia e Shtetit ka dalë me një reagim zyrtar lidhur me ngjarjen e ndodhur një ditë më parë në kryeqytet, ku një efektiv policie mbeti i plagosur. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:30, në zonën e Freskut, ku efektivët e Policisë Rrugore i bënë shenjë ndalimi automjetit me drejtues shtetasin, Isnik Nokshiqi.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i plotë i Policisë:

Në vijim të informacionit paraprak të ditës së djeshme, për aksidentin e ndodhur në Fresk, ku për pasojë mbeti i dëmtuar 1 punonjës policie, ju bëjmë me dije:

Rreth orës 17:30, në zonën e Freskut, shërbimet e Komisariatit të Qarkullimit Rrugor, të cilët kanë qenë në shërbim, i kanë bërë shenjë ndalimi automjetit me drejtues shtetasin I. N. (i cili u identifikua më pas).

Pas ndalimit të automjetit, drejtuesi ka shfaqur shenja nervozizmi dhe ka filluar të debatojë dhe të kundërshtojë me fjalë punonjësit e Policisë.

Drejtuesi i automjetit është larguar me shpejtësi me automjet duke aksidentuar punonjësin e Policisë së Qarkullimit Rrugor shtetasit A. L. dhe duke rrezikuar jetën e punonjësve të tjerë të Policisë.

Për pasojë është dëmtuar punonjësi i Policisë A. L., i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.

Në përfundim të veprimeve është arrestuar shtetasi I. N., 36 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale “Vrasja e punonjësit të Policisë së Shtetit”, mbetur në tentativë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.