‘Çfarëdo që të bëjë, Ibrahimovic do ta bëjë në mënyrën më të mirë. Zlatan e di mirë çfarë bën’

Enzo Raiola e njeh shumë mirë Zlatan Ibrahimovic, i cili në rolin e tij të ri te Milani, pas tërheqjes nga futbolli i luajtur, po kalon një periudhë të komplikuar. Agjenti e mbrojti atë:

"E di mirë çfarë bën, ka qenë një nga lojtarët më të mëdhenj të 20 viteve të fundit dhe e njeh shumë mirë botën e futbollit. Për të, kjo është një eksperiencë e re, nuk ka një detyrë të lehtë, por po ndjek rrugëtimin e tij. Ndërkohë, ka fituar tashmë trofeun e parë nën menaxhimin e tij".

Superkupa e Italisë ishte kulmi i përvojës së tij te kuqezinjtë, por më pas u shfaqën vështirësi të reja, siç shpjegon edhe vetë Raiola: "Erdhi eliminimi nga Champions League, por aty asnjëherë nuk është e thjeshtë, siç e dëshmon eliminimi i Manchester City të Guardiolës dhe vështirësitë e hasura nga shumë klube të mëdha në fazën e parë.

Milani ka ndryshuar shumë lojtarë dhe me siguri ka pasur probleme të natyrave të ndryshme, por duhet parë drejt së ardhmes me besim. Jam i bindur se çfarëdo që të bëjë, Zlatan do ta bëjë në mënyrën më të mirë, duke dhënë gjithçka nga vetja dhe duke u angazhuar maksimalisht. Shpeshherë, vështirësitë ndihmojnë për të ecur përpara, ndoshta ky moment do t’i shërbejë për t’u përmirësuar edhe më shumë".