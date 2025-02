I shënoi 4 gola Barcelonës në shtëpi, flet Simeone: Kam në dispozicion një ekip gladiatorësh

Trajneri argjentinas foli pas barazimit 4-4 në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Mbretit kundër Barcelonës. Ishte një ndeshje e çmendur, por ja si e përjetoi ai.

Si e përjetuat një ndeshje të tillë nga stoli?

Ekipi im, pavarësisht momenteve të ndryshme gjatë ndeshjes, tregoi forcë të madhe dhe një shpirt të jashtëzakonshëm konkurrimi. Fillimisht kaluam në avantazh 2-0, por goli i parë i Barcelonës na dëmtoi, sepse ata filluan të na shtynin gjithnjë e më shumë. Nuk i mbrojtëm mirë goditjet nga këndi, katalanasit e nisën pjesën e dytë më mirë. U gjendëm në disavantazhin 4-2, por lojtarët e mi treguan kurajo dhe vendosmëri. Zëvendësimet sollën freski dhe na ndihmuan të sulmonim me më shumë forca. Nuk ishte një ndeshje e lehtë, por djemtë treguan një shpirt luftarak që më pasionon. Ishte një sfidë e vështirë, por edhe ne kemi armët tona.

Si e parashikonit këtë ndeshje? Çfarë do të thotë ky barazim për finalen?

Rezultati 4-2 ishte i vështirë ndaj një kundërshtari si Barcelona, por 4-4 e barazon gjithçka. Ka ende shumë kohë deri më 2 prill, në kthim. Tani fokusohemi te ndeshja me Athletic Bilbaon dhe më pas do të mendojmë për atë që na pret.

Si e analizoni ndeshjen?

Rodrigo ishte fantastik, por kishim nevojë për energji të re në mesfushë, ndaj vendosa të fus Marco dhe Ángel, të cilët sollën më shumë guxim për ta vënë në vështirësi kundërshtarin. Sorloth na dha agresivitet në sulm, Julián bëri një ndeshje të shkëlqyer. Lino hyri shumë mirë në lojë dhe skuadra filloi të ndihej më e qetë. U ndje se mund ta përmbysnim. Largohemi me një 4-4, kualifikim të hapur. Barcelona është një kundërshtar shumë i fortë, por edhe ne kemi armët tona.

Çfarë ju shqetëson më shumë?

Dy gola të pësuar nga goditjet e këndit na shqetësojnë shumë, sepse varen si nga organizimi skuadrës, ashtu edhe nga individët. Një ekip si Barcelona është e pamundur të mos shënojë, por ne treguam guxim për të përmbysur një disavantazh të madh.

Shënuat një tjetër gol në minutat e fundit…

Ekipi lufton deri në fund për të krijuar raste të tilla. Kemi lojtarë të freskët që hyjnë në fushë për të dhënë maksimumin. Do të vazhdojmë të konkurrojmë në këtë nivel.

Si po e vlerësoni sezonin e José María Giménez?

José po kalon një sezon të shkëlqyer, me shumë qëndrueshmëri. Po e menaxhojmë mirë ngarkesën fizike dhe rikuperimin e tij. Kur fituam kampionatin, pati mundësi të largohej, por ne kërkuam ta mbajmë. Klubi e mbajti dhe shpresoj të vazhdojë të na dhurojë netë të mëdha.

Si e përjetuat këtë ndeshje?

Kur ishim në avantazh 2-0, mendova: Mos u gëzo shumë shpejt, sepse nuk do të jetë kaq e lehtë. Kur u barazuam në 2-2, thashë: Ishte e pritshme. Kur pësuam për 3-2, e kuptova që do të ishte e vështirë. Në 4-2, mendova: Po kalojmë keq. Pastaj, me golin për 4-3, u ndjeva afër barazimit. Dhe kur shënuam për 4-4, thashë: Një natë e paharrueshme për tifozët tanë.

Çfarë e dallon këtë ekip?

Shpirti luftarak. Ky ekip ka një shpirt gladiatorësh të pabesueshëm. Barcelona ka armët e saj, por edhe ne kemi tonat.

Cili gol ju emocionoi më shumë?

I katërti. Ishte në minutat e fundit dhe kur rezultati shkoi 4-2, dukej e vështirë ta përmbysnim. Sidoqoftë, lojtarët e mi treguan guxim të jashtëzakonshëm për të barazuar dhe për ta lënë gjithçka të hapur për ndeshjen e kthimit më 2 prill.

Si e shikoni ndeshjen e kthimit?

Ka ende shumë kohë. Ka shumë ndeshje përpara, një pauzë, dhe më pas do të fokusohemi tek ajo sfidë. Tani për tani, duhet të përqendrohemi te ndeshja e së dielës kundër Athletic Bilbaos, e cila do të jetë shumë e vështirë.