Horoskopi i Paolo Fox për sot, 26 Shkurt 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet: pasqyra astrologjike për sot, e mërkurë, 26 shkurt 2025, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Nëse e krahason këtë periudhë me muajin e kaluar, shumë do të bien dakord se tani ka më shumë energji dhe dinamizëm! Edhe në dashuri, ku në të kaluarën ka pasur vështirësi, tani është më e lehtë të gjesh zgjidhje. Çiftet që kanë kaluar një krizë të rëndë mund të gjejnë një rrugë të përbashkët për të vazhduar, për sa kohë që tregojnë më shumë tolerancë ndaj njëri-tjetrit. Zgjidhja e problemeve financiare ose ligjore është thelbësore për të gjetur qetësi. Fundjava sjell një përmirësim në marrëdhënie dhe e diela mund të sjellë emocione të bukura.

Demi

Evolucioni në karrierën tënde konfirmohet nga ndikimi i shkëlqyer i Mërkurit, i cili do të vazhdojë të të mbështesë edhe në ditët në vijim. Nëse ke bërë një sakrificë në të kaluarën dhe duhet të modernizosh biznesin tënd, të pranosh një detyrë të re ose të vendosësh për një pozicion të ri, sigurohu që çdo gjë të shkojë si duhet. Kjo është një periudhë ndryshimesh të mëdha—për disa, një transformim ka nisur që vitin e kaluar. Për disa mund të jetë një ndryshim pune, pozicioni apo edhe vendbanimi. Çiftet që kanë pasur keqkuptime në të kaluarën duhet të veprojnë në kohë: nëse një dashuri po ftohet, është më mirë të jesh i qartë. Hëna e kundërt mund të sjellë lodhje në mbrëmje.

Binjakët

Në këto ditë ndjen një shqetësim të brendshëm, por ai vjen bashkë me një valë të re energjie që të ndihmon në gjithçka që bën. Çfarëdo që të kesh për të thënë apo për të zgjidhur, është e rëndësishme ta komunikosh me qartësi maksimale. Në fushën sentimentale, lidhjet e gjata kanë kaluar sprova të mëdha, dhe veçanërisht në fund të vitit 2024, ka pasur vështirësi. Nëse një marrëdhënie nuk po funksionon, kjo mund të bëhet më e dukshme në këto ditë. Edhe çiftet më të qëndrueshme duhet të gjejnë një marrëveshje, pasi mund të ketë tensione për çështje që lidhen me fëmijët ose me shtëpinë.

Gaforrja

Mos e humb asnjë mundësi që të vjen në aspektin profesional! Projektet që do të nisin në fund të pranverës dhe gjatë verës do të kenë përparësi dhe sukses. Personat e kësaj shenje nuk kërkojnë dashurinë me çdo kusht kur ajo mungon, por i besojnë fatit. Megjithatë, Venusi në pozicion të pafavorshëm të sjell më shumë hezitim dhe vështirësi për t’u dorëzuar plotësisht ndaj ndjenjave. Ky qiell është disi i ndërlikuar për dashurinë, dhe disa persona mund të kenë vënë në dyshim marrëdhënien e tyre kohët e fundit. Kujdes që të mos jetosh vetëm me iluzione!

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

🦁 Konfliktet e vetme që mund të shfaqen në këtë periudhë lidhen me mosmarrëveshje të vjetra në punë që ende nuk janë kapërcyer. Për ty, nuk është e lehtë të pajtohesh pas një debati, pasi krenaria jote është e pathyeshme. Megjithatë, në dashuri, do të duhej pak më shumë mirëkuptim. Ky moment mund të të sjellë ndjenja të reja dhe të papritura. Venusi është në një pozicion të favorshëm, ndaj ke mundësi të dashurosh fort dhe, nëse gjen personin e duhur, të shpërblehesh me një pasion të zjarrtë. Në aspektin financiar, mund të ketë shpenzime për fëmijët, shtëpinë apo projekte të ndryshme, gjë që mund të sjellë disa diskutime.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

🌿 Je i njohur për aftësinë tënde për të organizuar dhe vendosur rregull në çdo aspekt të jetës tënde dhe të të tjerëve. Megjithatë, nëse këto ditë ndihesh i rrethuar nga konfuzioni, kjo nuk është për fajin tënd, por për shkak të ngjarjeve që nuk janë plotësisht në dorën tënde. Edhe pse kjo javë është e rëndësishme, disa dyshime ende mbeten pezull. Këshilla më e mirë është të qëndrosh larg polemikave dhe thashethemeve—të gjithë e dinë sa vlen dhe pikërisht për këtë arsye disa mund të të kenë zili. Mos u përfshi në energji negative dhe largohu nga njerëzit që përhapin negativitet.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

⚖️ Jupiteri ka filluar një tranzit të favorshëm për ata që duan të ndryshojnë jetën e tyre, të shkruajnë apo të dalin në pah. Sa më shumë i afrohemi pranverës, aq më shumë mund të vijnë shpërblime dhe mundësi. Vetëm e diela mund të sjellë pak tension. Marrëdhëniet e punës janë të favorizuara dhe mund të krijohen kontakte të vlefshme. Si shenjë që simbolizon ekuilibrin dhe bashkëpunimin, ti e kupton mirë rëndësinë e partneritetit, qoftë në dashuri apo në biznes. Megjithatë, në dashuri mund të mungojë qartësia—pasioni nuk mungon, por për arsye të ndryshme mund të ketë distancë fizike ose emocionale. Nëse ka ndonjë çështje për të diskutuar, është më mirë ta bësh menjëherë. Për beqarët, marrëdhëniet që fillojnë tani janë më shumë “part-time”, por gjithçka do të sqarohet me kohën.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

🦂 Nga pikëpamja fizike, kjo ditë mund të mos jetë më e mira. Disa lodhje apo shqetësime sezonale mund të ndikojnë në disponimin tënd. Hëna në një pozicion të pafavorshëm mund të sjellë stres dhe tendosje, ndaj është e rëndësishme të mos e mbingarkosh trupin dhe të gjesh kohë për pushim. Megjithatë, nga ana praktike, ka lajme të mira—ti po jep maksimumin dhe kjo do të japë rezultat. Ditët e 27 dhe 28 shkurtit do të jenë shumë të rëndësishme për ty. Ky është një moment për t’u përqendruar në mundësitë e reja dhe për të punuar për projektet e së ardhmes.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

🏹 Nëse je në një lidhje të qëndrueshme ose dëshiron të njohësh dikë të ri pas një ndarjeje, mos u tërhiq tani! Edhe pse mund të jesh nën presion dhe të ndihesh i lodhur fizikisht, nuk është koha për t’u tërhequr. Ata që kanë një biznes të tyre dhe duan të zhvillojnë një projekt mund të ndihen të detyruar ta shtyjnë ose madje të heqin dorë nga një angazhim. Siç e kam shpjeguar disa herë, vetëm nga qershori do të kesh një vizion më të qartë të situatës, prandaj për momentin nuk këshillohet të marrësh hapa të nxituar. Kujdes me shëndetin dhe mos e sforco veten më shumë seç duhet.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

🐐 Ke mbështetje dhe burime të mjaftueshme për të ecur përpara. Ditët e enjte dhe të premte do të sjellin ndikim pozitiv nga Hëna, duke të ndihmuar të arrish disa siguri edhe në fushën profesionale. Prandaj, vazhdo përpara me projektet afatgjata. Situata në dashuri është ndryshe—ka pasur një lloj tensioni ose nervozizmi që prej disa javësh. Sigurisht, jo të gjitha çiftet reagojnë njësoj, por nëse ka pasur momente të vështira, lajmi i mirë është se fundjava sjell përmirësime. Është e mundur që deri më 28 shkurt të marrësh një lajm të mirë që mund të të japë siguri dhe qetësi.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

🏺 Hëna është ende në shenjën tënde, por lodhja mund të ndihet për shkak të një ritmi të ngarkuar pune. Po kërkon të përfshihesh në situata të reja dhe të eksplorosh mundësi të ndryshme, sidomos duke shfrytëzuar kreativitetin tënd në ambiente të reja. Në dashuri, këto ditë janë të favorshme—marrëdhëniet e reja apo ato që po forcohen gjatë kësaj periudhe mund të jenë shumë emocionuese dhe intriguese. Megjithatë, disa çështje financiare kërkojnë vëmendje—mund të ketë vonesa në pagesa ose nevojë për të rishikuar kontratat. Edhe pse situata nuk është krejt e thjeshtë, me Jupiterin në anën tënde, një sukses i madh nuk përjashtohet.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

🐟 Këto janë ditë me shumë potencial për ty! Nesër, Dielli, Hëna dhe Mërkuri do të jenë në shenjën tënde, duke krijuar një qiell që favorizon vendimet dhe veprimet e rëndësishme. Tani është momenti i duhur për të bërë kërkesa, për të negociuar dhe për të vendosur objektiva të qarta. Ka gjasa që tashmë të kesh marrë disa propozime të mira apo konfirmime për projekte të rëndësishme. Nëse ka një person që i ndan ndjenjat me ty, është koha të veprosh. Ky është një moment ideal për të shijuar një sukses të merituar, veçanërisht për ata që punojnë si profesionistë të pavarur.