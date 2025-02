“Je një dhelpër, ke ardhur këtu të pastrosh imazhin”! Aldo-Laertit: Jepi dorën Valbonës, të ka mbajtur dy muaj

Darka mes Laertit dhe Olës ka qenë në qendër të diskutimit këtë prime në Big Brother VIP. Gjatë komentit, Aldo e quajti Laertin dhelpër që ka shkuar në shtëpinë e BBV për të pastruar imazhin e tij.

Aldo: Ti je një dhelpër. Ke ardhur këtu të pastrosh imazhin, lufta me njëri tjetrin nuk bëhet fake. Ti ke pasur një histori super fake, t’i japësh dorën Valbonës që të ka mbajtur 2 muaj, përplasjet me G Banin i ke pasur nga ajo, të s’të ngacmon njeri se ti e mban mirë me të gjithë, mbrëmë i the asaj, historia jote ka nisur nga një inskenim, ajo tha unë jam nusja, ti je burri dhe djali ynë Klajdi, marrëdhënia juaj nisi me inskenim dhe kështu do të niste edhe marrëdhënia jote me Livian.