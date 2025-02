Partizani me 10 lojtarë fiton në sekondat e fundit me Laçin për Kupën e Shqipërisë

Partizani ka arritur një fitore dramatike në ndeshjen e kthimit të çerekfinaleve të Kupës së Shqipërisë, duke mundur Laçin 2-1 në "Arena e Demave" dhe siguruar kalimin në gjysmëfinale. Edhe pse skuadra e drejtuar nga Ilir Daja luajti me 10 lojtarë nga minuta e 40-të, pas dy kartonave të verdhë për Sembene, ata arritën të triumfojnë në mënyrë të jashtëzakonshme.

Në pjesën e parë, Partizani zhbllokoi rezultatin me një gol të Padstrelau (18′), por kartoni i dytë i verdhë për Sembene në minutën e 41-të e la skuadrën me një lojtar më pak. Megjithatë, Laçi u përgjigj me një gol të Bibos (57′) në pjesën e dytë, duke barazuar rezultatin dhe duke krijuar mundësi për të kaluar në avantazh, por pa arritur ta shfrytëzojë asnjë prej mundësive.

Në fund të ndeshjes, kur dukej se gjithçka do të përfundonte në barazim, Partizani reagoi fuqishëm dhe shënoi golin e fitores në minutën e 90′, me Kekon që i dha të kuqve një biletë për në gjysmëfinale. Goli i Kekos pati vlerën e kualifikimit dhe i dha fund një ndeshjeje dramatike që do të mbetet në kujtesë për tifozët e Partizanit.