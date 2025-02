Simeone: Kur luan kundër ekipeve si Barcelona, duhet të jesh gati të rezistosh

Diego Pablo Simeone, trajneri i Atlético Madridit, analizoi përballjen e parë të Kupës së Mbretit kundër Barcelonës.

PABLO BARRIOS – "Më duket se është 21 vjeç, nëse nuk gaboj. Është një djalë që po rritet, është shumë i rëndësishëm për ne. Përmirësohet çdo ditë. E shoh me shumë përgjegjësi në lojë, pati ato dy situata me kartonët e kuq, që do t’i shërbejnë si përvojë për ndeshjet e ardhshme. Kemi besim të plotë tek ai dhe në atë që do të na sjellë".

LAMINE YAMAL – "Nuk mund të flas individualisht për secilin lojtar të kundërshtarit, përtej faktit që ata kanë lojtarë të rëndësishëm dhe vendimtarë. Në aspektin sulmues, Barcelona po kalon një moment shumë të mirë. Cilido që luan, katalanasit e zgjidhin gjithmonë në mënyrën më të mirë. Ne do të përpiqemi ta çojmë ndeshjen aty ku mund t’i dëmtojmë".

ÇELËSI NË KËTO NDESHJE KAQ TË SHPESHTA – "Të fokusohemi ditë pas dite, ndeshje pas ndeshjeje".

PORTA E BARCELONËS – "Nuk jam këtu për të folur për kundërshtarët individualisht, preferoj të flas për veten, si po përgatitemi dhe sa të motivuar jemi. Shpresojmë të bëjmë një ndeshje të madhe".

A ËSHTË BARÇA, SKUADRA QË LUAN MË MIRË – "Është një duet shumë i rëndësishëm, i cili është i ndarë në dy etapa: e para në fushën e tyre dhe e dyta në fushën tonë. Do të përpiqemi ta çojmë ndeshjen aty ku mund t’i dëmtojmë".

GJENDJA E SKUADRËS – "Jemi të motivuar, entuziastë, të etur për të konkurruar dhe për ta përballuar çdo garë e ndeshje në mënyrën më të mirë. Tani jemi të fokusuar te ndeshja kundër Barcelonës".

DY SFIDA TË VËSHTIRA – "Nuk e di se ku mund të shpenzojmë më shumë energji, sepse ende nuk kemi luajtur".

NDESHJA E LIGËS NË BARCELONË – "Kemi një ide se si duam ta përballojmë këtë ndeshje dhe do ta ndaj me lojtarët para sfidës. Mua më pëlqen shumë mënyra si luan ky kundërshtar, me një forcë të madhe sulmuese dhe një linjë shumë të lartë. Do të përpiqemi t’i dëmtojmë".

MËSIMI NGA FITORJA NË “MONTJUÏC” – "Kur përballesh me ekipe të mëdha, do t’i përjetosh këto momente gjatë ndeshjes. Duhet të jesh i përgatitur për të rezistuar. Me siguri do të kemi momente të mira dhe momente kur ata do të jenë më të mirë se ne. Kur përballesh me skuadra të këtij niveli, duhet të dish se do të kalosh nëpër faza të ndryshme. Shpresojmë të jemi më të saktë".

A DO TË LUAJË THELLËSISHT NË MBROJTJE ("TA PARKOJË AUTOBUSIN") – "Jo, ne do të shkojmë me avion…"

ÇELËSI I RILINDJES SË BARCËS – "Trajneri. Ai ka një aftësi për t’u transmetuar lojtarëve një stil loje. Mbërritja e Flick i ka bërë shumë mirë Barcelonës".