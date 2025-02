‘A do ta quani Putin ‘diktator’ siç bëtë me Zelensky-n? Trump refuzon!

Washington- Presidenti amerikan Donald Trump ka refuzuar ta quajë Vladimir Putin si “diktator”, duke thënë se është një fjalë që nuk e përdor lehtësisht.

Trump u pyet nga gazetarët në një konferencë për media me presidentin francez Emmanuel Macron, nëse do e quante Putinin “diktator” ashtu siç bëri me Volodomyr Zelenskyn. Ai iu shmang përgjigjes.

Trump nuk kurseu batutat me Macron, duke e quajtur atë si “një klient i zgjuar”.

“Macron është një klient i zgjuar. Më thoshte gjithë ato gjëra dhe unë i thosha “po, po, po”. Kur më treguan letrat, u thashë “po ne nuk folëm për këto gjëra”. Është një klient i zgjuar”, tha Trump.

A do e quanit Putinin diktator, ashtu siç bëtë me Zelenskyn? – E pyeti gazetari.

“Nuk i përdor ato fjalë lehtësisht, do të shohim si ecin gjërat. Jemi afër gjetjes së një zgjidhjeje”, u përgjigj Trump.