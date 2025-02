‘Nëse do të ishte për të ikur, nuk do të më kapnit kurrë’! Çfarë deklaroi Safet Bajri në sallën e gjyqit

Tiranë, 24 shkurt 2025 – Gjatë seancës gjyqësore në Gjykatën e Shkallës së Parë, Safet Bajri ka deklaruar se ai ka qenë gjithmonë i hapur për hetimin dhe se nëse do të kishte dëshirë të largohej, nuk do të kishte mundësi që të kapej. Avokati i tij ka sqaruar se Bajri e ka bërë të qartë se ka paraqitur vullnetarisht veten dhe ka bashkëpunuar me autoritetet.

Deklarata e Bajrit u bë në lidhje me masën e sigurisë dhe hetimet që po zhvillohen ndaj tij, në kuadër të akuzave për përfshirje në organizatën kriminale dhe vrasjen e Fatbardh Licit.

Ndërkohë, Gjykata e Shkallës së Parë ka lënë në fuqi masën e sigurisë për Safet Bajrin, Behar Bajrin dhe Asmer Bilalin, duke vazhduar hetimet për aktivitetet e tyre kriminale të dyshuara.