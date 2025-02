Tebas nuk i ndahet me kritika Real Madridit: Është një klub që vetëm ankohet, shpik konspiracione

Javier Tebas, presidenti i La Liga-s, në një intervistë për “The Objective”, ka sulmuar sërish Real Madridin për polemikat e fundit mbi gjykimin në Spanjë: "Ka pasur shumë polemika mbi arbitrat javët e fundit. Real Madridi krijon polemika, shpik histori të rreme dhe vë në dyshim gjithë futbollin.

Është një narrativë verbalisht agresive dhe manipuluese. Njoh shumë madridistë që nuk janë dakord me klubin, i cili është një klub që qahet (ankohet) gjithë ditën. Qajnë për fundjavën, do të qajnë për fundjavën tjetër dhe sipas tyre, gjithçka është faj i një konspiracioni".

Ai sulmoi gjithashtu Florentino Pérez, duke e akuzuar se përfaqëson një model futbolli vetëm për të pasurit: "Futbolli i Florentinos i mashtron njerëzit. Ai përfaqëson futbollin e oligarkëve, futbollin vetëm për të pasurit. Ai dëshiron të vendosë gjithçka, se si shpërndahen të ardhurat. Madridizmi im është në gjumë, por ndonjëherë më del nga kontrolli. Një pjesë e tifozëve të Realit po bëjnë gabimin e madh duke adhuruar gjithçka që bën Florentino".

Lidhur me projektin e Superligës, Tebas u shpreh qartë se nuk e imagjinon një La Liga pa Real Madridin, edhe pse mendon se Florentino nuk e pranon dot humbjen: "Nuk e imagjinoj një La Liga pa Real Madridin, është e pamundur. Florentino është kokëfortë dhe i vendosur. Ai nuk humbet kurrë. Nëse Superliga nuk realizohet, ai do të thotë se çfarëdo që të ndodhë, ka ndodhur falë tij".

Ditët e fundit ka pasur shumë polemika. Në një letër drejtuar Komisionit Disiplinor të Federatës Spanjolle të Futbollit, Real Madridi kërkoi regjistrimet audio mes arbitrit dhe VAR-it, veçanërisht për dy episode: Mungesa e kartonit të kuq për Carlos Romero (i cili më pas shënoi golin vendimtar) dhe goli i anuluar i Vinicius Jr.

Përveç kësaj, klubi madrilen ka kërkuar "reformë strukturore" të sistemit të arbitrimit në Spanjë, duke e akuzuar atë si "të korruptuar" dhe "manipulues".

Reagimi i La Liga-s nuk vonoi, me Tebas që kërcënoi me veprime ligjore: "Do të paraqesim një padi, ashtu siç kemi bërë edhe kundër televizionit zyrtar të klubit madrilen. Po e analizojmë çështjen në nivel juridik, por sigurisht që ky lloj informacioni nuk mund të lejohet, sepse është gënjeshtër ose një e vërtetë e pjesshme".