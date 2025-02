Arrestohet në Itali shqiptari hajdut. Bashkëpunëtori ende në arrati

Itali – Karabinierët italianë kanë arrestuar një 37-vjeçar me origjinë shqiptare, i cili u kap duke vjedhur në një apartament në ‘Via Ghiberti’ në Napoli, së bashku me një bashkëpunëtor, që aktualisht është ende në kërkim.

Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, më 23 shkurt, rreth orës 19:30, kur autoritetet reaguan pas një denoncimi nga pronari i apartamentit. Ai kishte raportuar se ishte vjedhur një shumë prej 700 eurosh dhe disa bizhuterive ari, me një vlerë totale prej rreth 2000 eurosh.

Falë kamerave të sigurisë, karabinierët arritën të rindërtojnë dinamikën e vjedhjes dhe të identifikojnë dy autorët, të cilët kishin mbuluar fytyrën me kapele dhe shall, duke hyrë në shtëpi. Kur mbërritën forcat e rendit, ata u larguan dhe tentuan të arratiseshin me një ‘Alfa Romeo Stelvio’ të zezë, të parkuar jo shumë larg, por nuk arritën të përdornin makinën.

Dy hajdutët vazhduan arratisjen në këmbë dhe, gjatë përpjekjes për të shpëtuar, ata tentuan të sulmojnë një nga ushtarët me hedhje tulle. Megjithatë, ata u ndaluan në një kantier ndërtimi aty pranë dhe, duke u përpjekur të humbnin gjurmët, kaluan rrethojat dhe portat e një zone të banuar, duke shfrytëzuar errësirën për të shpëtuar.

Njëri prej tyre, 37-vjeçari shqiptar, u kap pas një rezistence të ashpër, kur përpiqej të fshihej duke u ngjitur mbi një gardh në Via Ghiberti. Megjithatë, bashkëpunëtori i tij arriti të shpëtonte dhe la pas të gjithë plaçkën, e cila u gjet e shpërndarë në zonë.

I arrestuari, një person i njohur tashmë për policinë, u dërgua në komisariat, ndërsa hetimet vazhdojnë për kapjen e hajdutit të dytë.