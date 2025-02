Horoskopi i Paolo Fox për sot, e hënë 24 Shkurt 2025

Mirë se vini në takimin e zakonshëm me horoskopin e Paolo Fox për sot, e hënë 24 shkurt 2025.

Fillon një javë e re dhe bashkë me të vijnë energji të ndryshme për çdo shenjë zodiaku.

Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ (21 Mars – 20 Prill) – Zjarr

Sot është një ditë reflektimi për ju. Me Hënën në kundërshtim, mund të ndiheni më nervozë se zakonisht. Mundohuni të shmangni debatet e panevojshme dhe përqendrohuni te synimet tuaja. Në dashuri, partneri ka nevojë për më shumë vëmendje – shmangni veprimet impulsive. Në punë, është më mirë të veproni me kujdes, pasi një gabim i vogël mund t’ju kushtojë shtrenjtë. Megjithatë, në mbrëmje do të gjeni një moment për t’u çlodhur.

—

Demi ♉ (21 Prill – 20 Maj) – Tokë

Ju e nisni këtë të hënë me energji të mirë! Hëna është në favorin tuaj, duke sjellë qetësi në ndjenja dhe mundësi të reja profesionale. Nëse po prisni një përgjigje të rëndësishme, mund të vijë më shpejt nga sa mendoni. Shfrytëzojeni ditën për të forcuar marrëdhëniet tuaja dhe për të planifikuar në mënyrë strategjike ditët në vijim. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe premtuese.

—

Binjakët ♊ (21 Maj – 21 Qershor) – Ajër

Ditë me ulje-ngritje për ju, Binjakë. Mund të keni luhatje humori që ndikojnë te marrëdhëniet tuaja me të tjerët. Kujdes me fjalët, sepse mund të lëndoni dikë pa dashur. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet, por duhet ta analizoni me kujdes para se të merrni një vendim. Në dashuri, situata është në përmirësim, por kërkon më shumë komunikim dhe mirëkuptim nga ana juaj.

—

Gaforrja ♋ (22 Qershor – 22 Korrik) – Ujë

Sot është një ditë e mbushur me emocione për ju. Venusi është në anën tuaj, duke ju inkurajuar të përkushtoheni më shumë ndaj ndjenjave tuaja. Nëse keni pasur konflikte me partnerin, tani është momenti ideal për të sqaruar gjithçka. Në punë, disa vonesa ose pengesa të vogla mund t’ju shqetësojnë, por asgjë serioze. Ndiqni instinktin tuaj, dhe çdo gjë do të shkojë në drejtimin e duhur.

—

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht) – Zjarr

Jeni plot energji dhe gati për të pushtuar botën! Në punë, do të merrni kënaqësi të mëdha, sidomos nëse keni investuar përpjekje dhe angazhim gjatë muajve të fundit. Në dashuri, megjithatë, duhet të përmirësoni komunikimin – shmangni tendencën për të imponuar vullnetin tuaj. Në mbrëmje, një surprizë mund t’ju bëjë të ndiheni më mirë. Është një ditë pozitive, ndaj përfitoni prej saj!

—

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator) – Tokë

Mund të ndiheni paksa të lodhur dhe të mbingarkuar nga përgjegjësitë. Jeni duke bërë shumë, por po lini pas dore veten. Merrni pak kohë për të pushuar dhe shmangni stresin e tepërt. Në dashuri, partneri juaj mund të ketë nevojë për më shumë mirëkuptim – tregoni durim. Në punë, shmangni debatet e panevojshme dhe fokusohuni vetëm te detyrat tuaja. Mbrëmja do të sjellë një ndjenjë lehtësimi dhe qetësie.

—

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor) – Ajër

Sot është një ditë e shkëlqyer për ju! Yjet ju mbështesin dhe ju sjellin mundësi të mira si në dashuri, ashtu edhe në punë. Nëse jeni beqarë, ka gjasa të takoni dikë interesant. Nëse jeni në një lidhje, do të ndjeni një harmoni të fortë me partnerin. Në punë, është koha të guxoni më shumë – yjet janë në favorin tuaj për vendime të rëndësishme dhe hapa të mëdhenj.

—

Akrepi ♏ (23 Tetor – 22 Nëntor) – Ujë

Një ditë e ngarkuar dhe plot sfida për ju! Me karakterin tuaj të fortë dhe të vendosur, do të arrini të kapërceni çdo pengesë. Në dashuri, kushtojini vëmendje mënyrës se si flisni – një debat i vogël mund të përshkallëzohet lehtësisht. Në punë, shmangni mbingarkesën dhe përpiquni të menaxhoni energjinë tuaj me mençuri për të shmangur lodhjen e tepërt. Në mbrëmje, lini kohë për t’u çlodhur dhe për t’u rigjeneruar.

—

Shigjetari ♐ (23 Nëntor – 21 Dhjetor) – Zjarr

Një ditë dinamike dhe plot lëvizje për ju! Yjet ju inkurajojnë të dilni nga zona juaj e rehatisë dhe të guxoni më shumë. Nëse keni një projekt ose ide në mendje, tani është momenti i duhur për ta vënë në jetë. Në dashuri, situata po përmirësohet, por duhet të jeni më të pranishëm dhe të përkushtuar ndaj partnerit tuaj. Hëna ju ndihmon të keni një intuitë të mprehtë për të kapur mundësitë që ju vijnë – mos i lini të kalojnë pa i shfrytëzuar!

—

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 20 Janar) – Tokë

Sot, durimi do të jetë aleati juaj më i mirë. Në punë, do të keni nevojë për vëmendje dhe vendosmëri, por mos lejoni që të izoloheni shumë nga të tjerët. Në dashuri, dikush pranë jush mund të ketë nevojë për mbështetje – përpiquni të jeni të pranishëm dhe të dëgjueshëm. Hëna ju këshillon të jeni më fleksibël dhe të hapur ndaj ndryshimeve, pasi një modifikim i vogël mund të rezultojë në diçka shumë pozitive për ju.

—

Ujori ♒ (21 Janar – 19 Shkurt) – Ajër

Një ditë e favorshme për ndryshime dhe fillime të reja! Nëse keni menduar të ndryshoni diçka në jetën tuaj, ky është momenti i duhur për ta bërë. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe mund të shfaqen mundësi të reja për ata që kërkojnë një lidhje të re. Në punë, yjet ju inkurajojnë të merrni vendime të guximshme dhe të ndiqni intuitën tuaj. Mos kini frikë të jeni të guximshëm dhe të ndiqni ëndrrat tuaja!

—

Peshqit ♓ (20 Shkurt – 20 Mars) – Ujë

Java nis me pak lodhje, por mos lejoni që kjo t’ju demoralizojë. Hëna ju bën më emocionalë dhe reflektues, por ky mund të jetë një avantazh për ju nëse e përdorni si një moment për introspeksion. Në dashuri, duhet të ndiheni më të sigurt – mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Në punë, mund të ketë disa pengesa të vogla, por me ndjeshmërinë dhe aftësinë tuaj për të kuptuar situatat, do t’i kaloni me sukses. /noa.al