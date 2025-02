Berisha në Athinë: Përulem para grekëve që hapën zemrën për shqiptarët, ky popull ka nxjerrë Melina Mërkurin dhe Irene Papas

Athinë, 23 Shkurt 2025 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mbajtur sot një takim elektoral me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Greqi, në një sallë të mbushur në kryeqytetin grek. Takimi ka tërhequr qindra mbështetës të Berishës, përfshirë dhe përfaqësues të minoritetit grek, si Fredi Beleri dhe Vangjel Dule.

Në nisje të fjalës së tij, Berisha ka shprehur një mirënjohje të veçantë ndaj popullit grek, duke thënë se “përulemi me nderim të madh” përpara grekëve që, siç theksoi ai, hapën zemrën me bujari për qindra-mijëra emigrantë shqiptarë. Ai e vlerësoi këtë si një veprim të jashtëzakonshëm dhe të padiskutueshëm, që ka ndihmuar në krijimin e lidhjeve të forta mes dy popujve.

Berisha gjithashtu përmendi se shqiptarët kanë dhënë Greqisë emra të mëdhenj të artit dhe kulturës, duke përmendur këngëtaren Melina Mërkuri dhe aktoren Irene Papas, një arvanitase që, sipas tij, grekët shpesh nuk e njihnin si të tillë. Ai tha se këta janë vetëm disa nga personalitetet që shqiptarët kanë dhënë për Greqinë, duke nënvizuar se historia po përsëritet dhe se nga diaspora shqiptare do të dalin edhe figura të tjera të shquara që do të nderojnë të dyja vendet.

Pjesë nga fjala e Berishës:„Përulem me nderimin më të madh para grekëve, sepse Athina ka treguar zemrën më të madhe, bujarinë më të madhe ndaj shqiptarëve. Mirënjohje të pakufishme për këtë pritje vllazërore. Sot është kryeqyteti me më shumë shqiptarë. Sot mësova se shqiptarët kanë këtu 360 mijë apartamente. U pritën nga qytetarët e këtij vendi me një shpejtësi të menjëhershme. U shndërruat në një faktor shumë të rëndësishëm. Dhe lumenjtë e djersës që ju derdhët morën vlerësimin më të lartë në të gjitha fushat e këtij vendi, në turizëm, në ndërtim, në drejtësi. Sot secili nga ju ka personalitete të nderuara që nderojnë Greqinë në të gjitha garat, me të cilët Shqipëria krenohet.“

„Historia po përsëritet, ne jemi në sallën që mban emrin e një greko-shqiptareje të famshme, Melina Mërkuri. Melina të tjera, Irena Papas të tjera do të dalin nga ju, me të cilët krenohet Greqia, krenohet Shqipëria.“