Dalin EXIT-POLL-et në Gjermani: Kush pritet të fitojë zgjedhjet, AfD me rezultat surprizë! SPD-ja në rënie të lirë

Gjermani, 23 Shkurt 2025 – Rezultatet e para të EXIT-POLL-eve të zgjedhjeve parlamentare në Gjermani kanë shpallur fituesin dhe kanë surprizuar shumë analistë politikë. Partia konservatore CDU/CSU pritet të dalë e para, ndërsa AfD, partia e ekstremit të djathtë, ka shënuar një rezultat të jashtëzakonshëm, duke dyfishuar votat e saj dhe renditur e dyta.

Kutitë e votimit janë mbyllur dhe EXIT-POLL-et kanë treguar që:

CDU/CSU pritet të fitojë rreth 29% të votave, me Friedrich Merz si favorit për kancelar të ardhshëm të Gjermanisë. AfD ka arritur një rezultat rekord prej 20% të votave, pothuajse dyfishim krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, kur arriti vetëm 10.4%. SPD, partia socialdemokrate e cila është në pushtet aktualisht, duket të ketë pësuar një rënie të dukshme dhe pritet të renditet e treta me vetëm 16% të votave. Rezultatet e EXIT-POLL-eve sipas dy burimeve kryesore janë:

EXIT POLL sipas ZDF:

CDU/CSU: 28.5% AfD: 20% SPD: 16.5% Greens: 12% The Left: 9% BSW: 5% FDP: 5% EXIT POLL sipas ARD1:

CDU/CSU: 29% AfD: 19.5% SPD: 16% Greens: 13.5% The Left: 8.5% FDP: 4.9% BSW: 4.7% AfD ka arritur një përparim të jashtëzakonshëm, duke u bërë një forcë politike që ka tërhequr vëmendjen e opinionit të gjerë. Pas kësaj faze të votimeve, gjithçka është në pritje të zyrtarizimit të rezultateve përfundimtare.