Wanda Nara dhe Mauro Icardi divorcohen, por ajo kërkon 500.000 euro në muaj!

ITALI – Njëmbëdhjetë vjet pas martesës së tyre, Wanda Nara dhe Mauro Icardi kanë vendosur të divorcohen: seanca e parë do të jetë në Milano më 11 mars, edhe pse ajo – shkruan Corriere della Sera – do të kishte dashur që ajo të zhvillohej në Argjentinë, ku mendon se ka kontroll më të mirë se si ta komunikojë çështjen me botën e jashtme.

Të dyja palët do të mbërrijnë në seancë me disa kërkesa për menaxhimin e pasurisë së familjes: showgirl-ja ka kërkuar një kompensim mujor prej afërsisht 500 mijë euro në muaj për divorcin dhe mirëmbajtjen e vajzave të saj, duke e ditur shumë mirë gjendjen financiare të familjes, pasi prej kohësh menaxhon të ardhurat e ish-kapitenit të Interit.

Icardi nga ana e tij thuhet se ka kërkuar që vajzave të tyre, të cilat janë shtetase italiane, t’u tërhiqen pasaportat, pasi Wanda i kishte çuar në Argjentinë pa lejen e tij.