Bill Gates tregon katër kërcënimet kryesore me të cilat do të përballen brezat e rinj

Në një botë që po evoluon me shpejtësi të paimagjinueshme, ku teknologjia ripërcakton jetën e përditshme dhe shkenca përmbys faktet, Bill Gates thekson katër kërcënime që nuk duhet t’i injorojmë.

Kriza klimatike, zhvillimi i pakontrolluar i inteligjencës artificiale, lufta bërthamore dhe përhapja e sëmundjeve janë, sipas tij, sfidat më të mëdha me të cilat duhet të përballen brezat e rinj.

E megjithatë, pavarësisht hijes së këtyre rreziqeve, Gates ruan optimizmin e tij. Ai beson se përparimi njerëzor, inovacioni dhe veprimi kolektiv mund të na çojnë drejt një të ardhmeje më të mirë.

Ekuilibri midis shqetësimit dhe shpresës bëhet çelësi i një bote në ndryshim, ku njerëzit përballen me sfida ballë për ballë, duke kërkuar zgjidhje dhe mundësi për një të nesërme më të ndritshme.

“Ka, ju e dini, rreth katër ose pesë gjëra që janë shumë të frikshme, dhe e vetmja që e kuptoja me të vërtetë dhe për të cilën isha shumë i shqetësuar kur isha i ri ishte lufta bërthamore,” tha Gates në një intervistë me Patrick Collison.

“Sot mendoj se do të shtojmë ndryshimet klimatike, bioterrorizmin/pandeminë dhe ruajtjen e kontrollit të inteligjencës artificiale në njëfarë forme”, tha Gates.

Gates gjithashtu e përshkroi polarizimin social si një problem, duke shtuar: “Brezi i ri duhet të ketë shumë frikë nga këto gjëra”.

Kjo nuk është hera e parë që Gates identifikon këto aspekte shqetësuese. Në një postim në blog të vitit 2023, Gates përmendi se me rritjen e familjes së tij, u rrit edhe dëshira e tij për të përmirësuar botën.

“Një nip të bën të mendosh se si do të sigurojmë që e ardhmja të jetë më e mirë – politikë, shëndetësi, klimë, etj.”, shkroi ai.

Gates argumentoi se shoqëria vuan nga mungesa e inteligjencës. Por ai beson se inteligjenca artificiale mund të jetë një zgjidhje, jo një problem.

Edhe pse disa kanë paralajmëruar për potencialin kataklizmik të Inteligjencës Artificiale, Gates beson se ajo mund të shfrytëzohet në mënyrë produktive.

“Ne nuk kemi aq shumë mjekë specialistë, njerëz që mund të mbajnë gjurmët e gjithçkaje, ose njerëz që mund të japin mësime matematike në qendër të qytetit,” tha Gates. “Dhe ne kemi mungesë të inteligjencës, dhe kështu ne përdorim këtë sistem tregu për ta alokuar atë. Inteligjenca artificiale, me kalimin e kohës – dhe njerëzit mund të debatojnë për kornizat kohore – do ta bëjnë inteligjencën në thelb të lirë”.

Pavarësisht sfidave, Gates tha se ai ende beson se qytetarët e së ardhmes do të jenë kryesisht më mirë – nëse përballen me rreziqet.

“Nëse nuk i zgjidhim disa nga këto probleme të mëdha, gjërat do të jenë shumë më mirë”, tha Gates. “Alzheimeri, obeziteti, e dini, do të kemi një kurë për HIV-in, do të kemi hequr qafe poliomielitin, fruthin, malarinë. Ritmi i inovacionit është më i madh sot se kurrë më parë.”

Ndërsa frika shpesh mund të jetë paralizuese, Gates beson se mund të jetë një forcë lëvizëse për brezat e rinj.