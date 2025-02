Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 23 Shkurt 2025

A jeni gati të zbuloni se çfarë ju pret sipas horoskopit të Paolo Fox? Yjet kanë folur dhe ne jemi këtu për të zbuluar të gjitha të rejat! Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ (21 Mars – 20 Prill) – Zjarr

Dita e sotme sjell një energji të madhe! Sipas horoskopit të Paolo Fox, kjo është një kohë e shkëlqyer për të përfunduar projektet e mbetura pezull. Në dashuri, gjithçka shkëlqen, por vetëm nëse lini mënjanë kokëfortësinë. Në punë, qëndroni të qetë, edhe nëse hasni ndonjë pengesë të vogël – mos e lini të ndikojë në humorin tuaj.

—

Demi ♉ (21 Prill – 20 Maj) – Tokë

Kjo e diel mund të jetë paksa e paqëndrueshme. Ju ndiheni nën presion, por është koha për t’u çliruar dhe për të gjetur pak qetësi. Në dashuri, shmangni debatet e panevojshme. Hëna ju këshillon të kujdeseni për veten, ndoshta duke bërë një shëtitje relaksuese në natyrë ose duke u marrë me diçka që ju sjell kënaqësi.

—

Binjakët ♊ (21 Maj – 21 Qershor) – Ajër

Ndjeni një dëshirë të madhe për ndryshim dhe yjet janë në anën tuaj! Horoskopi i Paolo Fox sugjeron që sot të përfitoni nga çdo mundësi e re që shfaqet. Në dashuri, mund të ketë surpriza të këndshme, sidomos nëse jeni beqarë. Në punë, mos lejoni që ankthi t’ju pengojë – zgjidhja është më afër nga sa mendoni!

—

Gaforrja ♋ (22 Qershor – 22 Korrik) – Ujë

Mund të ndiheni paksa të lodhur sot, por mos u shqetësoni! Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të merrni kohë për të pushuar dhe të shmangni polemikat familjare. Nëse jeni në një lidhje që ka pasur luhatje, është momenti i duhur për të sqaruar gjërat. Është gjithashtu koha për të bërë një bilanc dhe për të lënë pas gjithçka që nuk ju shërben më.

—

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht) – Zjarr

Një ditë plot energji dhe sukses! Horoskopi i Paolo Fox ju premton një qiell të ndritur. Në dashuri, marrëdhëniet janë në rritje – nëse keni dikë në zemër, mos hezitoni ta shprehni. Edhe në punë, gjërat duken premtuese, por kini kujdes të mos shpërqendroheni nga çështje të parëndësishme.

—

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator) – Tokë

Zakonisht jeni shumë të organizuar, por sot bëni një pushim! Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të ngadalësoni dhe të shijoni kohën për veten tuaj. Në dashuri, mund të jeni paksa kritik – provoni të lini më shumë hapësirë për ndjenja. Në punë, keni ide të shkëlqyera që po marrin formë, por duhet të jeni të duruar për të parë rezultatet.

—

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor) – Ajër

Një e diel e mbushur me harmoni! Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon t’i përkushtoheni marrëdhënieve tuaja, pasi miqtë dhe familja kanë nevojë për ju. Në dashuri, gjithçka duket e qetë dhe në ekuilibër. Në punë, mund të përballeni me një vendim të rëndësishëm – përpiquni ta analizoni me qetësi dhe qartësi mendore për të marrë zgjedhjen e duhur.

—

Akrepi ♏ (23 Tetor – 22 Nëntor) – Ujë

Një ditë plot intensitet dhe energji! Sipas horoskopit të Paolo Fox, sot do të jeni tërheqës dhe magnetik, duke tërhequr vëmendjen e të tjerëve në mënyrë natyrale. Në dashuri dhe në njohje të reja, kjo do t’ju ndihmojë, por kini kujdes të mos jeni shumë dyshues – jo të gjithë kanë qëllime të këqija. Në punë, mund të shfaqen mundësi të reja që ia vlen t’i eksploroni.

—

Shigjetari ♐ (23 Nëntor – 21 Dhjetor) – Zjarr

Energjia juaj sot është në kulm dhe keni një dëshirë të madhe për aventura! Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të lëvizni, të udhëtoni ose të eksploroni ide të reja. Në dashuri, nëse keni kaluar një ndarje, tani është momenti i duhur për të ecur përpara. Në punë, mund të shfaqen mundësi të reja interesante – jini gati për t’i shfrytëzuar.

—

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 20 Janar) – Tokë

Një e diel për reflektim dhe qetësi. Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të shkëputeni nga rutina dhe të përqendroheni në rikuperimin e energjisë suaj. Në dashuri, situata është e qëndrueshme, por mos e neglizhoni partnerin ose ata që ju duan. Në punë, mund të ketë pak pasiguri, por kini durim – çdo gjë do të zgjidhet në kohën e duhur.

—

Ujori ♒ (21 Janar – 19 Shkurt) – Ajër

Kjo është një ditë e mbushur me kreativitet! Horoskopi i Paolo Fox tregon se mund të ndiheni të frymëzuar dhe të mbushur me ide të reja. Në dashuri, kini kujdes të mos jeni shumë të ftohtë ose distancuar. Nëse jeni në kërkim të një pune, mos u shqetësoni – koha e duhur po afrohet. Besoni në intuitën tuaj dhe ndiqni instinktin.

—

Peshqit ♓ (20 Shkurt – 20 Mars) – Ujë

Një ditë e mbushur me emocione, por përpiquni të mos lejoni që ato t’ju mposhtin. Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të ndiqni zemrën tuaj pa frikë. Në dashuri, një surprizë mund t’ju sjellë gëzim dhe ngrohtësi. Në punë, tregohuni të kujdesshëm dhe mos merrni vendime të nxituara. Merrni kohën e duhur për të menduar para se të veproni. /noa.al