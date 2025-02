Horoskopi javor nga Susan Miller, 24 deri 29 shkurt 2025

Horoskopi Javor – 24 Shkurt deri më 29 Shkurt 2025 nga e hëna në të Shtunë, sjellë për lexuesit tanë ekskluzivisht nga noa.al, përmes astrologes së famshme amerikane, Susan Miller.

Kjo javë sjell ndryshime dhe mundësi për të gjitha shenjat e zodiakut. Hëna e re do të ketë një ndikim të fuqishëm në jetën tuaj, duke ju ndihmuar të hapni kapituj të rinj dhe të përmirësoni aspekte të rëndësishme të jetës suaj.

Mos kini frikë të merrni vendime të guximshme dhe të shfrytëzoni çdo mundësi që ju del përpara!

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Përmbledhje e Javës: Kjo javë ju sjell mundësi për të forcuar lidhjet me të tjerët dhe për të zbatuar plane të rëndësishme. Saturni dhe Mërkuri në zonën tuaj të nëndijes ju ndihmojnë të jeni më të disiplinuar dhe të qartë në objektivat tuaja. Një hënë e re më vonë gjatë javës mund të sjellë një ndjenjë të re përkushtimi ndaj të dashurve tuaj.

E Hënë – E Martë: Do të ndjeni një nevojë të fortë për t’u përqendruar në projekte krijuese ose për të reflektuar mbi qëllimet tuaja. Kjo është një periudhë e mirë për të menduar për ndryshimet që doni të bëni.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re në një zonë të ndjeshme të horoskopit tuaj mund të sjellë një ndjenjë të fortë lidhjeje me njerëzit që ju rrethojnë.

E Premte – E Shtunë: Një fundjavë ideale për të marrë kohë për veten. Meditimi, aktivitetet e qeta ose leximi mund të jenë një mënyrë e shkëlqyer për të rimbushur energjinë tuaj.

—

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Përmbledhje e Javës: Java juaj është e mbushur me mundësi sociale dhe profesionale. Do të ndiheni të motivuar për të marrë pjesë në evente, për të krijuar lidhje të reja dhe për të çuar përpara projektet tuaja personale.

E Hënë – E Martë: Do të ndjeni një fokus të fortë në detajet dhe përmbushjen e angazhimeve profesionale. Kjo është një periudhë e mirë për të përmirësuar komunikimin dhe për të zgjeruar rrjetin tuaj shoqëror.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re mund të sjellë një moment të rëndësishëm në marrëdhëniet tuaja me miqtë. Një mundësi për bashkëpunim ose një takim i papritur mund të hapë dyer të reja.

E Premte – E Shtunë: Kjo është një kohë e shkëlqyer për t’u relaksuar dhe për të kaluar kohë me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni mirë.

—

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Përmbledhje e Javës: Kjo javë ju sjell një nxitje të madhe në karrierë dhe financa. Mund të ndjeni se jeni duke bërë përparim në një projekt të rëndësishëm ose po fitoni më shumë vëmendje për punën tuaj.

E Hënë – E Martë: Është koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme financiare ose për të shqyrtuar mundësi të reja në karrierë.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re ndriçon sektorin tuaj profesional, duke sjellë mundësi për përmirësim dhe avancim. Një bisedë me një koleg ose shef mund të hapë dyer të reja për ju.

E Premte – E Shtunë: Kjo fundjavë është e përsosur për të kaluar kohë me familjen ose për të bërë diçka të këndshme që ju çliron nga stresi.

—

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Përmbledhje e Javës: Java juaj është e mbushur me aventura dhe mundësi për të zgjeruar horizontet tuaja. Nëse keni menduar për një udhëtim ose një kurs të ri, tani është momenti për të vepruar.

E Hënë – E Martë: Do të ndjeni një dëshirë të madhe për të mësuar diçka të re ose për të eksploruar një mundësi që mund t’ju çojë përpara.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re ndriçon sektorin tuaj të edukimit dhe udhëtimeve, duke sjellë mundësi për përmirësim dhe rritje personale.

E Premte – E Shtunë: Fundjava do të jetë e mbushur me energji të mirë për të kaluar kohë me miqtë dhe për të shijuar aktivitete që ju frymëzojnë.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Përmbledhje e Javës: Kjo është një javë e rëndësishme për financat dhe marrëdhëniet tuaja. Mund të keni mundësi për të bërë një investim të rëndësishëm ose për të përmirësuar një lidhje të ngushtë.

E Hënë – E Martë: Fokusohuni në planet financiare dhe në vendimet që lidhen me pasurinë tuaj. Kjo është një periudhë e mirë për të bërë një analizë të hollësishme të burimeve tuaja.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re mund të sjellë një transformim të rëndësishëm në jetën tuaj financiare ose emocionale.

E Premte – E Shtunë: Fundjava mund të jetë një kohë për t’u çlodhur dhe për të reflektuar mbi ndryshimet që keni bërë këtë javë.

—

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Përmbledhje e Javës: Java juaj fokusohet në marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Ky është një moment i mirë për të punuar në një lidhje ose për të krijuar partneritete të reja.

E Hënë – E Martë: Do të ndjeni një nevojë të madhe për të vendosur ekuilibër mes punës dhe jetës personale. Komunikimi do të jetë çelësi për suksesin tuaj.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re ndriçon sektorin tuaj të partneriteteve, duke sjellë mundësi për të krijuar ose për të forcuar një lidhje të rëndësishme.

E Premte – E Shtunë: Kaloni kohë me dikë që ka rëndësi për ju dhe diskutoni planet tuaja të ardhshme. Kjo është një periudhë e mirë për të sqaruar ndjenjat tuaja.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Përmbledhje e Javës: Java ju sjell një fokus të madh në organizimin dhe përmirësimin e jetës së përditshme. Ky është një moment i shkëlqyer për të krijuar zakone të reja të shëndetshme dhe për të përmirësuar produktivitetin tuaj.

E Hënë – E Martë: Energjia e këtyre ditëve do t’ju ndihmojë të përqendroheni në rutinën tuaj dhe të rregulloni detaje të rëndësishme në punë ose në jetën personale.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re ju ndihmon të filloni një mënyrë të re jetese ose një projekt që kërkon përkushtim dhe disiplinë.

E Premte – E Shtunë: Një fundjavë e mirë për relaksim dhe vetëkujdes. Përkushtojini kohë gjërave që ju sjellin qetësi dhe kënaqësi.

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Përmbledhje e Javës: Kjo javë është e mbushur me krijimtari, dashuri dhe momente të bukura sociale. Një projekt i ri artistik ose një përvojë romantike mund të sjellë emocione të reja në jetën tuaj.

E Hënë – E Martë: Mund të ndiheni të frymëzuar për të ndjekur një pasion ose për të kaluar kohë me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni të lumtur.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re ndriçon sektorin tuaj të dashurisë dhe krijimtarisë, duke sjellë mundësi të reja për t’u shprehur dhe për të krijuar lidhje të reja romantike ose miqësore.

E Premte – E Shtunë: Një fundjavë e mirë për të shijuar aktivitete argëtuese, për të dalë me miq ose për të investuar kohë në hobet tuaja.

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Përmbledhje e Javës: Kjo javë sjell një fokus të madh në shtëpinë dhe familjen tuaj. Nëse keni planifikuar ndryshime në ambientin tuaj ose doni të forconi lidhjet familjare, ky është momenti i duhur.

E Hënë – E Martë: Do të ndjeni nevojën për të kaluar më shumë kohë me familjen ose për të bërë përmirësime në shtëpinë tuaj.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re sjell një fillim të ri në këtë fushë, duke ju ndihmuar të krijoni një mjedis më të qëndrueshëm dhe të qetë.

E Premte – E Shtunë: Një fundjavë e mirë për të reflektuar mbi emocionet tuaja dhe për të ndarë kohë cilësore me të dashurit tuaj.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Përmbledhje e Javës: Kjo javë është e mbushur me mundësi për të forcuar komunikimin dhe për të ndërtuar marrëdhënie të rëndësishme. Nëse keni një mesazh për të ndarë, ky është momenti i duhur për ta shprehur.

E Hënë – E Martë: Do të jeni të zënë me biseda, mesazhe dhe mundësi të reja për bashkëpunim.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re ndriçon sektorin tuaj të komunikimit, duke sjellë mundësi për të filluar një projekt të ri që lidhet me shkrimin, mësimin ose rrjetëzimin profesional.

E Premte – E Shtunë: Një fundjavë e mirë për të kaluar kohë me miqtë dhe për të bërë plane për të ardhmen.

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Përmbledhje e Javës: Kjo javë sjell mundësi për të përmirësuar financat dhe për të menduar më strategjikisht për të ardhmen tuaj ekonomike.

E Hënë – E Martë: Një fokus i fortë në çështjet financiare dhe në vendimet që lidhen me burimet tuaja.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re mund të sjellë një mundësi të re për të rritur të ardhurat tuaja ose për të bërë një investim të rëndësishëm.

E Premte – E Shtunë: Fundjava është një kohë e mirë për të pushuar dhe për të analizuar arritjet e kësaj jave.

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Përmbledhje e Javës: Java juaj është e mbushur me energji të reja dhe mundësi për të shprehur veten në një mënyrë të re. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të vendosur synime të reja dhe për të ndjekur ëndrrat tuaja.

E Hënë – E Martë: Do të ndjeni një dëshirë të madhe për të marrë iniciativë në projekte personale dhe profesionale.

E Mërkurë – E Enjte: Hëna e re ndriçon shenjën tuaj, duke ju dhënë një energji të freskët për të filluar një kapitull të ri në jetën tuaj.

E Premte – E Shtunë: Kjo fundjavë është e përkryer për të reflektuar mbi qëllimet tuaja dhe për të bërë plane për të ardhmen. /noa.al