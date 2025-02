Caktohet orari i ndeshjeve çerekfinale të Kupës së Kosovës

Është përcaktuar orari i ndeshjeve çerekfinale të Kupës së Kosovës, të cilat do të zhvillohen më 26 dhe 27 shkurt 2025. Të gjitha sfidat do të luhen duke filluar nga ora 13:00. Edhe në këtë fazë luhet vetëm nga një ndeshje dhe në rast të rezultatit të barabartë zhvillohen vazhdimet 2 x 15 minuta, e në rast se as atëherë nuk ka fitues, atëherë skuadra që kalon në gjysmëfinale vendoset përmes penalltive. Të rikujtojmë se fituesi i këtij trofeu siguron pjesëmarrjen në garat evropiane.

E mërkurë, 26 shkurt: Drenica – Ferizaj Malisheva – Llapi E enjte, 27 shkurt: Vëllaznimi – Prishtina Prishtina e Re – Drita