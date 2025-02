Vrasja në burgun e Peqinit: Trupi i Arben Lleshit varroset pas dy vitesh në morg, autoritetet e Matit marrin përsipër varrimin

Tiranë, 22 Shkurt 2025 – Trupi i Arben Lleshit, i cili u vra brenda burgut të sigurisë së lartë të Peqinit, është tërhequr nga morgu pas dy vitesh dhe varrosur në Mat. Ngjarja ka kaluar pa shumë vëmendje mediatike, ndërkohë që trupi i të ndjerit u nxor më 20 nëntor të vitit të kaluar, pasi familjarët e tij nuk kishin ndërmarrë asnjë veprim për ta marrë për rreth dy vite.

Vrasja e Arben Lleshit në burg Arben Lleshi, i dënuar për një vrasje të ndodhur në vitin 2012, u ekzekutua brenda burgut të Peqinit nga një tjetër i dënuar, Sokol Mjacaj. Ky i fundit, i cili është aktualisht në regjimin e posaçëm të sigurisë "41 biss", është identifikuar si autori i krimit, ndërkohë që ende nuk ka një motiv të përcaktuar për vrasjen. Prokuroria dyshon se mund të ketë qenë një vrasje me pagesë, por për këtë çështje nuk janë zbuluar ende të gjithë personat e përfshirë.

Historiku i ngjarjes Vrasja e Lleshit ndodhi më 15 dhjetor të vitit 2023, ndërkohë që ngjarja ka lidhje me një histori hakmarrjeje. Vrasja që e ka ndjekur Lleshin ndodhi pas një ngjarjeje të dhunshme që ndodhi në Britaninë e Madhe në vitin 2012, kur trupi i Agim Hoxhës u gjet i djegur, dhe Lleshi dhe vëllai i tij Afrimi ishin akuzuar për këtë vrasje. Pas asaj ngjarje, familja Lleshi humbi katër anëtarë, mes të cilëve disa të vrarë dhe të zhdukur.

Një vrasje me shumë dyshime Pas vrasjes, Prokuroria e Elbasanit ka realizuar verifikimin e identitetit të viktimës përmes gjurmëve të gishta, pasi familja Lleshi kishte ngritur dyshime se trupi i të vrarit mund të mos të ishte i Arben Lleshit. Ndërkohë, shumë dyshime janë ngritur lidhur me mundësinë që vrasja të ketë pasur lidhje me hakmarrjen e disa ngjarjeve të mëparshme.

Vrasja dhe hetimet Një tjetër detaj i rëndësishëm është se vrasja e Lleshit ka ndodhur vetëm disa orë pas njoftimit për futjen e Sokol Mjacajt në regjimin 41 biss, për shkak të aktivitetit të tij kriminal të vazhdueshëm. Mjacaj ishte dënuar përjetë për vrasjen e dy turistëve çek në vitin 2015. Kjo ngjarje ka nxjerrë në pah, gjithashtu, mungesën e sigurisë në burgjet shqiptare dhe trajtimin preferencial të të dënuarve.

Varrosja në Mat Pas dy vitesh në morg, trupi i Arben Lleshit është varrosur në Mat, pasi autoritetet vendore, duke u bazuar në kërkesën e Prokurorisë, morën përgjegjësinë për varrimin e tij.