Historia e tragjike e 19-vjeçarit shqiptar që humbi jetën në Santorini

Tiranë, 22 Shkurt 2025 – Aurel Elezi, një 19-vjeçar nga Kamza, humbi jetën tragjikisht në Santorini të Greqisë, pasi u shemb çatia që ai po riparonte. Historia e jetës së tij është e mbushur me vuajtje dhe mundime, duke filluar që nga fëmijëria, kur u braktis nga nëna dhe u rrit nga gjyshërit.

Një fëmijëri e dhimbshme Aurel Elezi lindi në Kamzë, por në moshën 9-vjeçare, ai u braktis nga nëna, e cila u martua dhe u largua për në Bosnje. Babai i tij ishte një pijetar dhe nuk mundi t’i siguronte kushte të mira jetese djalit të tij. Pas ndihmës nga disa komshinj, Aurel u dërgua në një shoqatë bamirësie turke, ku mori shkollim dhe u rrit deri në moshën 15-vjeçare, në vitin e 9-të të shkollës.

Një ëndërr e pashuar Pavarësisht vuajtjeve, Aurel kishte një dëshirë të madhe që të takohej me nënën e tij, edhe pse ajo nuk kishte pasur kontakt me të për shumë vite. Pas përfundimit të shkollës, ai udhëtoi drejt një fshati në Kukës për të kërkuar kontakt me të ëmën, por atje ai u prit nga gjyshja dhe gjyshi i tij. Pas një periudhe të gjatë pasigurie, Aureli e pa veten në një moment të jetës ku ëndrra e tij ishte të krijonte një familje dhe të kishte një shtëpi.

Përpjekja për një jetë më të mirë Aurel vendosi të largohej në Santorini për të punuar dhe për të siguruar një të ardhme më të mirë. Aty, ai kaloi dy vite, përpara se tragjedia të ndodhte – shembja e çatisë që ai po riparonte i mori jetën. Një humbje e rëndë Miku i Aurelit, Sabail Gjyni, ka ndarë këtë histori të dhimbshme, duke theksuar vuajtjet dhe dëshirën e madhe të 19-vjeçarit për të pasur një jetë më të mirë. “Jeta e një njeriu të vuajtur, plot halle, merr fund në mënyrë kaq tragjike, në vendin ku iku për të përmirësuar jetën,” tha Gjyni në një intervistë për DritareTv.

Për momentin, një biznesmen po mbulon shpenzimet e varrimit dhe pritet që trupi i pajetë i Aurelit të dërgohet nga Greqia për t’u varrosur në Valias, Kamëz.