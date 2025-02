Derbi i Madridit në 1/8 finale të Champions-it, flet Simeone: Do të jenë dy ndeshje të mëdha, jemi gati

Trajneri i Atletico Madridit, Diego Simeone, foli në konferencën për shtyp para ndeshjes së La Liga-s kundër Valencias, duke komentuar edhe shortin e Champions League: "Është e kuptueshme që ju përqendroheni te kjo, por do të përgjigjem vetëm një herë. Kundër Real Madridit do të jenë dy ndeshje të mëdha, jemi gati".

A janë arbitrat nën presion?

Nuk kam kohë dhe hapësirë për të menduar për asgjë tjetër përveç asaj që mund të zgjidhim vetë. Kemi 10 ndeshje në 20 ditë dhe po japim maksimumin. Çdo gjë ndihet dhe shihet.

A është ky momenti kyç i sezonit?

Kemi pasur fatin të luajmë shumë ndeshje të rëndësishme dhe do ta bëjmë këtë me qetësi. Duke filluar me Valencian, që është përmirësuar me trajnerin e ri, është më e organizuar dhe më e fortë.

Si e shihni Griezmann?

Flas me shumë njerëz, përfshirë Antoine. Nuk do të ndryshoja asgjë nga ajo që kam thënë më parë: është i jashtëzakonshëm dhe unik, kam besim të plotë tek ai.

Kush vuan më shumë nga kalendari i ngjeshur?

Janë familjet dhe njerëzit që na rrethojnë, ata që vuajnë më shumë dhe nuk e përjetojnë aq mirë këtë situatë.

Fakti që nuk keni udhëtim në 1/8 finale të Champions-it, a është një avantazh?

Nuk e shoh në atë mënyrë, është një përballje e madhe e dyfishtë me Real Madridin dhe jemi gati.

Si e menaxhoni këtë ngarkesë të madhe ndeshjesh?

Po ju them çfarë ndjej. Kur bëhesh trajner, gjithmonë dëshiron më të mirën, të përballesh me rivalët më të fortë dhe të garosh në të gjitha kompeticionet për të qenë sa më afër objektivit, që është fitorja. Dhe ne jemi aty. Jam i lumtur për gjithçka që po ndodh.