Zyrtare: Partizani shkarkon trajnerin Aleksandar Veselinović pas humbjes me Bylisin

Klubi i Futbollit Partizani ka shkarkuar trajnerin serb Aleksandar Veselinović, pas serisë së rezultateve zhgënjyese, duke kulmuar me humbjen e fundit kundër Bylisit në shtëpi.

Me gjashtë ndeshje radhazi pa fitore dhe një performancë të dobët, drejtuesit e klubit vendosën të marrin këtë masë drastike. Në njoftimin zyrtar, Partizani theksoi se rezultatet e fundit ishin të papranueshme dhe ekipi nuk tregoi lojën dhe karakterin e kërkuar.

Deklarata e klubit: "Klubi i Futbollit Partizani njofton përfundimin e bashkëpunimit me trajnerin Aleksandar Veselinović për shkak të rezultateve të dobëta. Vendimi i marrë pas humbjes së sotme, bazohet tek rezultatet e papranueshme të kohëve të fundit, dhe mbi të gjitha në mungesën e lojës dhe karakterit që ekipi shprehu në fushën e blertë. Trajnerit Veselinović i urojmë suksese në karrierën e tij të mëtejshme."

Në të njëjtin njoftim, Partizani konfirmoi se ekipi do të vijojë përgatitjet me përqendrim maksimal për sfidat e ardhshme në Kupë dhe Kampionat, me synimin për ta rikthyer klubin në krye të futbollit shqiptar.

Aktualisht, Partizani ndodhet në vendin e katërt të renditjes me 40 pikë pas 26 ndeshjeve, ndërsa drejtuesit pritet të emërojnë së shpejti trajnerin e ri.

Për zhvillime të mëtejshme, qëndroni të informuar!