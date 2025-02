Zbulohen fakte tronditëse për nënën e vajzave të mitura: Ish-bashkëshorti e akuzon për tradhti dhe lidhje me persona të krimit

Tiranë – Albert Skura, 55-vjeçar nga Kruja, ka denoncuar ish-gruan e tij, Elën, në emisionin investigativ Piranjat, duke pretenduar se ajo ka kryer tradhti bashkëshortore dhe ka pasur lidhje me persona të inkriminuar. Sipas Skurës, gjatë kohës që ata ishin të martuar, Ela ka pasur marrëdhënie jashtë-martesore dhe ka ftuar individë të dyshuar në shtëpinë e tyre, madje edhe në prani të vajzave të mitura.

Së fundmi, u zbuluan disa dokumente kredimarrje dhe dërgesa parash në një shtëpi të braktisur, ku figuron një person i panjohur me adresë në Peqin. Grupi i xhirimit shkoi në banesën e caktuar, por as Ela dhe as fëmijët nuk ishin aty.

Në një intervistë të mëvonshme, 34-vjeçarja, Ela, ka akuzuar ish-bashkëshortin dhe gazetarin për prishje të imazhit të saj dhe për shpifje, duke theksuar se ato që u publikuan nuk kishin bazë. Ajo gjithashtu e ka akuzuar Albertin për dhunë gjatë martesës, e cila e detyroi të kërkonte ndihmë nga institucionet e drejtësisë.

Pas publikut të intervistës, dhe pas takimit të Albertit me vajzat, Ela kërkoi që të bëhej e qartë se asnjë akuzë nuk kishte qenë e vërtetë dhe se ato ishin vetëm përpjekje për të dëmtuar reputacionin e saj.

Megjithatë, hetimet janë vazhduar dhe faktet flasin për diçka tjetër. Gjatë kohës që Ela ishte e martuar, ajo ka pasur lidhje jashtë-martesore dhe ka bërë veprime të papranueshme për një nënë që rrit tre vajza të mitura. Këto veprime përbëjnë një shqetësim të madh për kujdesin dhe sigurinë e fëmijëve.

Piranjat do të vazhdojë të ndjekë këtë histori dhe apelon për një vendim të drejtë nga institucionet përkatëse në lidhje me kujdestarinë e vajzave të mitura, duke pasur parasysh faktet dhe rrethanat që janë zbuluar gjatë hetimeve.