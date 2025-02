Sot në emisionin “Për’Puthen” një nga konkurrentet, Emi ka treguar se prindërit e saj nuk i flasin më që pasi ajo ka marrë vendimin për t’u bërë pjesë e emisionit. E përlotur ajo u shpreh se situata me qershitë që pati me Albin bëri që mamaja e saj të mos i fliste më.

Pjesë nga biseda:

Megi: Sa kohë ke që nuk flet me familjen tënde, që kur je bërë pjesë e programit?

Emi: Po.

Megi: Pasi të kanë parë? Apo ka qenë një deklaratë e jotja që i ka mërzitur?

Emi:Thjesht një ditë të bukur i thashë mamit që e firmosa kontratën dhe do futem. Ajo ishte okej në fillim, por më pas pa situatën me qershitë me Albin dhe nga aty nuk më foli më.

Emi:Më fal (qan me dënesë)

Megi: Emi, dua të ta kursej këtë tension kaq të madh sepse nuk po tregohesh e drejtë me veten fare dhe nuk dua ta bësh më këtë. Të lutem ndaloje!

Emi:Çfarë të ndaloj?

Megi: Të qarën.

Emi:Më falni, më vjen nuk e di pse.