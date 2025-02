Drogë dhe armë/ Aksion në shtëpinë e një shqiptari në Greqi

GREQI- Një 24-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë greke, pasi u kap në një shtëpi në qendër të Lamisë me drogë dhe armë. Gjithashtu mediat vendase bëjnë të ditur se gjatë kontrollit në banesën e tij janë gjetur dhe sekuestruar 4 pako kokaine, me një peshë totale bruto 19.7 gram, 3 pako të improvizuara që përmbajnë një sasi marijuane me një peshë totale bruto 200.5 gram, 1 pistoletë kalibër 9mm me karikator bosh, shufër metalike e palosshme, shuma prej 150 euro, 2 celulare si dhe një mori ambalazhesh bosh najloni.

Hetimi paraprak u krye nga Nëndrejtoria e Prokurorisë dhe Hetimit të Krimit Lamia, ndërsa i arrestuari do të dërgohet në Prokurorinë e Shkallës së Parë.