“Më paska denoncuar këneta për 2 krime zgjedhore”, Rama reagon pas akuzave të Berishës: Do t’i përsëris. Bufi, zhabat, zhapikët vazhdojnë të…

Kryeministri Edi Rama iu përgjigj akuzave të liderit të opozitës, Sali Berishës lidhur me takimin e djeshëm me punonjësit e Bashkisë së Tiranës në sheshin “Skënderbej” i cili sipas kryedemokratit ishte një krim zgjedhor. Po ashtu, Berisha tha se bonuesi për pensionistët është gjithashtu shkelje e ligjit elektoral.

Por, në reagimin e tij kreu i qeverisë shprehet se krime të tilla do t’i kryejë sërish. Ai i drejtohet sërish opozitës si kënetë dhe përfaqësuesve të saj si bufa, zhaba e zhapikë që e ndjekin nga pas.

“Krime të tilla për pensionistët kam ndërmend të kryej akoma, madje edhe më të rënda se ky i marsit dua t’i bëj, këtë vit dhe në vitet në vijim, kështu që këneta të bëjë denoncimet e veta, ndërsa pensionistët e dinë vetë se ç’do t’i bëjnë kënetës më 11 maj. E dyta paskam kryer krim në Sheshin Skënderbej me mbledhjen e punës me punonjësit e bashkisë që sapo kishin dalë nga puna. Ky është një tjetër krim që kam ndërmend ta përsëris, sepse në 16 maj Tirana do të mikpresë 46 udhëheqës të kontinentit europian dhe 8 lider të organizatave të mëdha si BE e NATO, kështu që ata punonjës kanë shumë punë për të bërë”, shkruan Rama.

Reagimi i plotë i Ramës

Më paska denoncuar këneta për dy krime zgjedhore🦉

E para paskam kryer krim me bonusin e pranverës për pensionistët, që është shpallur që vjet falë rritjes së fortë ekonomike dhe të ardhura që kanë kaluar parashikimet për 2024!

Krime të tilla për pensionistët kam ndërmend të kryej akoma, madje edhe më të rënda se ky i marsit dua t’i bëj, këtë vit dhe në vitet në vijim, kështu që këneta të bëjë denoncimet e veta, ndërsa pensionistët e dinë vetë se ç’do t’i bëjnë kënetës më 11 maj👊

E dyta paskam kryer krim në Sheshin Skënderbej me mbledhjen e punës me punonjësit e bashkisë që sapo kishin dalë nga puna. Ky është një tjetër krim që kam ndërmend ta përsëris, sepse në 16 maj Tirana do të mikpresë 46 udhëheqës të kontinentit europian dhe 8 lider të organizatave të mëdha si BE e NATO, kështu që ata punonjës kanë shumë punë për të bërë.

Natyrisht këneta ka bërë përsëri atë që bën qysh nga 1912 e asisoj edhe qëkur unë u shfaqa si djalli që ia mbylli rrugën e Tiranës e pastaj të Shqipërisë, bufit, zhabave, zhapikëve dhe zhgarravinave të saj, të cilët mua mund të vazhdojnë të më ndjekin nga pas, po Tiranën dhe Shqipërinë e kanë humbur përgjithmonë

✌️