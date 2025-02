Berisha: Idrizi është aleat i çmuar, ndërsa Basha është me Taulant Ballën

Tiranë, 21 shkurt 2025 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar lidhur me aleancat politike dhe bashkëpunimin me Shpëtim Idrizin, duke e cilësuar atë si një aleat të çmuar. Berisha tha se partia e Idrizit do të jetë një partner i rëndësishëm dhe se PD-ja do të zhvillojë negociata serioze për të zgjeruar frontin opozitar dhe për të larguar Edi Ramën nga pushteti.

Në një konferencë për mediat, Berisha u shpreh se PD-ja është e hapur për çdo forcë politike që ka si objektiv largimin e kryeministrit aktual, Edi Rama, dhe për këtë qëllim do të bëjë gjithçka për të bashkuar forcat opozitare. Ai shtoi se nuk përjashton mundësinë e aleancave me parti të tjera dhe ftoi çdo forcë të vendosur për këtë qëllim të bashkohet.

Sa i përket Lulzim Bashës, Berisha u shpreh se ai është aleat i Taulant Ballës dhe se nuk duhet ngatërruar aleancat natyrale të secilës palë. Berisha theksoi se mandati i Bashës është marrë me votat e PD-së dhe nuk përjashtoi mundësinë që të ketë ndryshime në qëndrimet politike të tij, ndërkohë që theksoi se PD-ja mbetet e përkushtuar në largimin e Ramës nga pushteti.