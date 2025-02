Berisha: Rama po blen vota me bonusin elektoral, PD do të japë 450 euro për çdo pensionist me kartën e konsumatorit

Tiranë, 21 shkurt 2025 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një konferencë për media, akuzoi kryeministrin Edi Rama për manipulim dhe blerje të votave nëpërmjet bonusit elektoral për pensionistët. Sipas tij, ky është një akt i paprecedentë dhe i turpshëm që shkel Kushtetutën dhe ligjin elektoral.

Berisha theksoi se Partia Demokratike ka një plan për të mbështetur pensionistët, duke përfshirë rritjen e pensioneve dhe dhënien e kartës së konsumatorit, që do të mundësojë një shpërblim prej 450 euro në vit për çdo pensionist. Ai shpjegoi se ky do të jetë një rikthim i TVSH-së që pensionistët paguajnë për produktet e konsumit të përditshëm si ilaçet, ushqimi dhe shpenzimet e tjera jetike.

“Ky nuk do të jetë një bonus, siç e quan Edi Rama, por një rikthim i TVSH-së që pensionistët paguajnë çdo ditë për ato që blejnë,” u shpreh Berisha. Ai shtoi gjithashtu se PD do të merret me problemet e tjera të shoqërisë, si rritjen e çmimit të energjisë dhe proporcionalitetin e qirave me pagat.